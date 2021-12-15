Dolar kuru son durum: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 15 Aralık canlı döviz kurları
Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Kasım ayında yüzde 40'ı aşan yükseliş kaydeden dolar/TL, salı günü 13,83'e kadar gerilemişti. Çarşamba gününe 14,50'den başlayan dolar kurunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın müdahelesiyle pazartesi günü 13,66'ya kadar gerileyen dolar bugün ne kadar oldu? İşte 15 Aralık canlı döviz kurları ve son gelişmeler...
Bugün euro ve dolar ne kadar? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte döviz kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın pazartesi günü gerçekleştirdiği 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte dolar kuru 13,66'ya kadar gerilemişti. Dün dalgalı seyir izleyen dolar, çarşamba gününe 14,50'den başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 15 Aralık canlı döviz kurları...
BUGÜN EURO DOLAR NE KADAR?
İşte 15 Aralık canlı döviz kurları:
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İşte canlı döviz kurları:
GÖZLER FED TOPLANTISINDA
ABD Merkez Bankası Fed bugün toplanıyor. Aralık ayı toplantısını gerçekleştirecek olan Fed'in vereceği kararlar yatırımcıların gündeminde. 15 Aralık Çarşamba akşamı açıklanacak faiz kararının ardından piyasaların nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.
Fed Başkanı Jerome Powell halihazırda daha hızlı bir varlık alımı azaltımına hazır olduğunu belirtmiş ve enflasyonun artık geçici olduğunu düşünmediklerini vurgulamıştı.
Analistler, Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, ancak yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon ve rekor seviyedeki üretici fiyatları karşısında bankanın geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceğini söyledi.
Sözle yönlendirmeler konusunun daha fazla önem kazandığı yılın son toplantısında, Powell'ın şahin tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği ve 2022 faiz patikasına dair bir ipucu verip vermeyeceğinin kritik olacağını vurgulayan analistler, karar ve açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.
Makroekonomik veri tarafında dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda aylık yüzde 0,8 yükselirken, yıllık bazda ise yüzde 9,6 artışla rekor seviyeye çıktı. ÜFE'deki yükselişte devam eden arz kısıtları etkili olurken, veri sonrası enflasyon endişeleri ve para politikalarında daha hızlı sıkılaşma beklentileri New York borsasına satış getirdi. Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,75 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. Kararsız bir seyrin hakim olduğu tahvil piyasasında ise dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,44'ten kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün 96,6 ile son bir haftanın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi de bugün 96,5 ile yatay hareket ediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının, Fed öncesi yeni güne pozitif başladığı görülüyor.
PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINI BEKLİYOR
Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişelerle karışık bir seyir izlenirken, gözler bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.
Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişeler, pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor. Yapılan bazı araştırmalar, aşılarda Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 80'in üzerinde olan koruma oranının Omicron'da önemli ölçüde gerilediğini gösterirken, ABD'li ilaç firması Pfizer ise Omicron'a karşı geliştirilen antiviral ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Omicron'un diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar göstermesinin salgının biteceği anlamına gelmediği ve alarmda olunması gerektiği uyarısında bulundu.
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