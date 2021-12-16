Asgari ücret son dakika bugün açıklanır mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?
Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücretin kaç lira olacağı gündemde merak edilen konuların başında geliyor. Hükümet, işveren ve işçilerin yaptığı 3 toplantının ardından gözler kritik 4. toplantıya çevrildi. 4. ve son toplantıda asgari ücretin ne kadar olacağı netleşecek. Milyonlarca çalışanın yeni yıldaki gelirini etkileyecek asgari ücrette kritik sınırın 4.000 TL olacağı tahmin ediliyor. Vergi indirimi getirilmesi de gündemde. Peki; asgari ücret bugün açıklanır mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret son dakika 4. toplantı ne zaman? İşte detaylar!
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret son dakika açıklaması merakla takip ediliyor. Asgari ücret bugün açıklanır mı sorusuna yanıt aranıyor. Geride kalan 3 toplantıda anlaşma sağlanamaması nedeniyle gözler 4. ve son toplantıya çevrildi. Tahminlere göre; vergi ve prim desteğiyle net asgari ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Peki; 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Son toplantı 9 Aralık tarihinde yapılmıştı. Gelecek yıl için belirlenecek asgari ücrette 4. toplantının bu hafta içi yani yapılacağı tahmin ediliyor. Yani 16 veya 17 Aralık tarihinde asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.
VERGİ İNDİRİMİ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
Milyonlarca asgari ücretli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimi, prim desteğine yönelik çalışmayı tamamladı.
Vergi, prim desteğiyle net ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta içinde son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor.
İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.
HAZİNE ÜSTLENECEK
Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira.
Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor.
Bu görüşmenin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz" demişti.
BEKLENTİLER VE İMKANLARA GÖRE BELİRLENECEK
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, ülkede ekonomiyle ilgili en ciddi şekilde işleyen mekanizmalardan birisinin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu olduğunu belirtti.
Bu ücretin açıklanmasının, beklentilerin karşılanması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Nihayetinde bu, bir müzakere sonucudur ama biz kuralı en başından itibaren söylüyoruz. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Yaşadığımız bu fiyat artışları karşısında vatandaşımızın alım gücünün güçlendirilmesi bakımından Türkiye'de çok ciddi bir asgari ücret ayarlaması yapılması gerekiyor. Beklentiler, bütçenin imkanları ve ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde, bunu belirleyeceğiz." diye konuştu.
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