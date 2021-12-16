Asgari ücret son dakika bugün açıklanır mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?

BEKLENTİLER VE İMKANLARA GÖRE BELİRLENECEK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, ülkede ekonomiyle ilgili en ciddi şekilde işleyen mekanizmalardan birisinin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu olduğunu belirtti.

Bu ücretin açıklanmasının, beklentilerin karşılanması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Nihayetinde bu, bir müzakere sonucudur ama biz kuralı en başından itibaren söylüyoruz. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Yaşadığımız bu fiyat artışları karşısında vatandaşımızın alım gücünün güçlendirilmesi bakımından Türkiye'de çok ciddi bir asgari ücret ayarlaması yapılması gerekiyor. Beklentiler, bütçenin imkanları ve ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde, bunu belirleyeceğiz." diye konuştu.