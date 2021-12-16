Emekliye 1.857 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği Ocak zammı ile ilgili flaş gelişmeler! En düşük maaş...
Emekli, Ocak ayında verilecek zammı büyük bir merakla bekliyor. 2022 yılına sayılı günler kala ne kadar zam alacaklarını araştıran emekliler için birçok flaş gelişme var. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı enflasyon tahminine göre yüzde 14.2 olarak görülüyor. En düşük maaş ise 1.857 TL'ye çıkacak. Tabii bu rakamlar yalnızca enflasyon farkı gözetildiğinde ortaya çıkıyor. İşte emeklinin Ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...
Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.
Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı.
Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak.
Buna göre en düşük aylık; Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 132 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 683 liraya yükselecek.
SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 996 liraya, 2000'densonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 857 liraya çıkacak.
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