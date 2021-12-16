16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası (maaşı) hangi illerde hesaplara yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Aralık günü arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım parası alan kişiler Aralık ayı maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Her ay yüzbinlerce kişi evde bakım maaşlarından faydalanıyor. Hesaplarına ödeme alan vatandaşlar, 16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Maaşınızın yatıp yatmadığını E-Devlet ekranı üzerinden de öğrenebilirsiniz.