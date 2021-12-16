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16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası (maaşı) hangi illerde hesaplara yattı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2021
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16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası maaşı hangi illerde hesaplara yattı?

16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası 16 Aralık günü arama motorlarında sorgulanıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşları, evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak ödenen bir para. Evde bakım maaşı alan kişiler; E-Devlet veya SMS üzerinden evde bakım maaşı sorgulama işlemi yapabiliyor. Aralık ayı maaşlarının henüz yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki; 16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Aralık günü arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım parası alan kişiler Aralık ayı maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Her ay yüzbinlerce kişi evde bakım maaşlarından faydalanıyor. Hesaplarına ödeme alan vatandaşlar, 16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Maaşınızın yatıp yatmadığını E-Devlet ekranı üzerinden de öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

1- İstanbul
2- Tokat
3- Çanakkale


4- Ordu
5- Diyarbakır
6- Antalya
7- Karabük

8- Osmaniye
9- Edirne
10- Zonguldak
11- Uşak
12- Kocaeli


13- Balıkesir
14- Konya
15- Samsun
16- Niğde

17- Bilecik
18- Afyonkarahisar
19- Kahramanmaraş
20- Manisa
21- Sakarya
22- Malatya


23- Çorum
24- Bursa
25- Gaziantep
26- Giresun

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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