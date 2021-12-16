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Ocak ayında milyonların geliri artıyor!

A Haber
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Giriş: 16.12.2021 10:31
Memur, memur emeklisi, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli yakını aylığı… Milyonlarca vatandaşın geliri Ocak ayında artıyor. Peki Emekliler için yeni hesap nasıl? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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