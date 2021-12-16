16 Aralık 2021, Perşembe
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Ocak ayında milyonların geliri artıyor!
Memur, memur emeklisi, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli yakını aylığı… Milyonlarca vatandaşın geliri Ocak ayında artıyor. Peki Emekliler için yeni hesap nasıl? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.