16 Aralık MB faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2021 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Merkez Bankası (MB) faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2021 Aralık ayına ilişkin Merkez Bankası faiz kararı için gözler açıklamaya çevrildi. Bankaların faiz oranlarını, döviz kurlarını ve ekonomik parametreleri etkileyecek kritik karar merakla bekleniyor. Merkez Bankası, Kasım ayında 200 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmişti. Piyasalarda 100 baz puanlık bir indirim kararı daha alınması beklentisi bulunuyor. Peki; Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte; 16 Aralık MB faiz kararına ilişkin detaylar!
Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 16 Aralık Merkez Bankası MB faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Kasım ayında 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından gözler Aralık ayı faiz kararına çevrildi. Piyasalara 100 baz puanlık bir indirim beklentisi hakim oldu. Bu durumun döviz kurlarını nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor. Kasım ayında gerçekleşen faiz indiriminin ardından dolar/TL bir ayda yüzde 40'a varan kayıp yaşamıştı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı 16 Aralık günü saat 14:00'te duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.
Kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.
TCMB'NİN ALDIĞI SON KARAR
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16'dan yüzde 15'e indirilmesine karar vermiştir.
Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanma ve aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir.
Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.
Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında toparlanma devam etmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.
TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.
Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.
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