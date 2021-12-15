Son dakika: İstanbul’da suya zam

Ayrıca İnsani Su Hakkı İndirimi kaldırılarak konutlardaki su satış bedellerine yüzde 25 ilave gizli zam yapılmıştır. Böylece 01 Ocak 2021 tarihindeki su satış fiyatına konutlarda toplamda yüzde 96 oranında zamma ilaveten TÜFE oranında aylık artış teklif edilmiştir. Bu teklifi kabul edilemez buluyoruz.

AK Parti ve MHP Grubu olarak, İSKİ Yönetim Kurulunun yukarıda belirtilen zam oranlarındaki teklifi yerine, her ay TÜFE oranında artış yapılması teklifini de kaldırarak 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlükte olan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tarifelerine 2021 yılı Yeniden Değerleme oranında yüzde 36,20 artırım yapılması şeklinde düzeltilerek belirlenmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılan konuşmalarda CHP ve İYİ Parti grupları su fiyatlarının yüzde 96 oranında zamlanmasını savunurken, AK Parti ve MHP grupları su fiyatlarının yüzde 36.20 oranına göre belirlenmesini önerdi.

SUYA YÜZDE 17,80 ZAM GELDİ

AK Parti ve MHP'nin mecliste kabul edilen teklifine göre Konut 1'inci Kademe (0-15 metreküp) su satış fiyatı 5,56'dan 6,55 liraya, Konut 2. Kademe (16 metreküp ve üzeri) 8,35 liradan 9,83 liraya, işyeri 14,95 liradan 17,61 liraya, ortak sayaç/ inşaat şantiyesi 9,83 lira, 5216 Ve 6360 Sayılı Kanunlarla mahalle olan yerlerdeki konut tarifesi 1,39 liradan 1,63 liraya yükseltildi.