Asgari ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2022 asgari ücret son toplantı hangi gün? Zam oranı son durum!
Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 7 milyona yakın çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammında kritik haftaya ghirildi. Heyecan içinde beklenen asgari ücret zammında son toplantı tarihi için araştırmalar sürüyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2022 asgari ücret son toplantı hangi gün? Zam oranı son durum nedir? İşte haberin detayları...
Asgari ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için son kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak 4. toplantının tarihi için araştırmalar hız kazandı. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2022 asgari ücret son toplantı hangi gün? Zam oranı son durum nedir? İşte cevaplar...
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ücreti belirlemek için 4. kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek son toplantının tarihi resmi olarak henüz açıklanmadı. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, son toplantının pazartesi ya da salı yapılacağına işaret ediyordu. Toplantının dün yapılmaması sonrası gözler 14 Aralık'a çevrildi. Bugün içerisinde son toplantı takvimi ile ilgili resmi açıklama gelmesi bekleniyor.
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammında bazı rakamlar ön plana çıkıyor. Son görüşmelerden çıkan sonuçlara göre, 3.900 - 3.950 TL arasında bir rakam üzerinde mütabakat sağlandığını, 4 bin lira psikolojik sınırının geçilmesi istendiğini ve 4.070 - 4.090 TL arasında olabileceği düşünülüyor. Kesin rakamlar son toplantının ardından belli olacak.
ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDAN ÇIKAN SONUÇLAR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde sendika genel merkez binasında bir araya geldi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yapıtığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"2. toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. TÜRK-İŞ ve TİSK'in itirazları var. Daha farklı ücretler belirliyoruz deniyor TÜRK-İŞ tarafından. TİSK 3100 olarak uygun buluyor. TÜRK-İŞ 3900 liranın altına düşmez diyor. Asıl asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde konusunda mutabakata varıldı. Gerçekleşmiş enflasyonu önerdi TİSK, TÜRK-İŞ ise refah payı ekleyelim dedi. Son toplantı tarihini kendi aramızda analiz edip belirleyeceğiz. Net bir tarih belirleyemedik."
ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI
Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.
2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28.12.2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararıyla, 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti günlük brüt 119,25 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücret;
• Aylık brüt 3.577,50 TL,
• Aylık net 2.825,90 TL,
olarak belirlenmişti.
2021 Yılı Asgari Ücretinden Yasal Kesintileri sonrasında net asgari ücret hesabı şu şekilde:
|Brüt Ücret
|3.577,50 TL
|Sigorta Primi İşçi Payı
|500,85 TL
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
|35,78 TL
|Gelir Vergisi Matrahı
|3.040,88 TL
|Gelir Vergisi
|456,13 TL
|Damga Vergisi
|27,15 TL
|Kesintiler Toplamı:
|1.019,91 TL
|Asagari Geçim İndirimi (Bêkar ve Çocuksuz)
|268,31 TL
|NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)
|2.825,90 TL
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