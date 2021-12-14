Asgari ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için son kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak 4. toplantının tarihi için araştırmalar hız kazandı. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2022 asgari ücret son toplantı hangi gün? Zam oranı son durum nedir? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ücreti belirlemek için 4. kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek son toplantının tarihi resmi olarak henüz açıklanmadı. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, son toplantının pazartesi ya da salı yapılacağına işaret ediyordu. Toplantının dün yapılmaması sonrası gözler 14 Aralık'a çevrildi. Bugün içerisinde son toplantı takvimi ile ilgili resmi açıklama gelmesi bekleniyor.