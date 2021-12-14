Altın ne kadar oldu? 14 Aralık altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?
14 Aralık altın fiyatları! Altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor. Altının fiyatının ne kadar olacağı araştırılan konuların başında geliyor. Serbest piyasada külçe altının gram satış fiyatı 808 lira olmuştu. Dünü bu şekilde kapatan altın, yeni günde ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki; 14 Aralık altın fiyatları ne kadar? İşte yanıtı!
14 Aralık altın fiyatları! Altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik fiyatı altına yatırım yapan kişiler tarafından sorgulanıyor. Altının bugün kaç lira olacağı merak ediliyor. Gram altın 800 lira sınırını geçmişti. Yatırımcısının yüzünü güldüren altının fiyatının kaç lira olacağı araştırılıyor. Peki; 14 Aralık altın fiyatları ne kadar? İşte; günün gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik fiyatı!
ALTIN NE KADAR OLDU?
Saat 09:05 itibariyle altın fiyatları şu şekilde oluştu:
GRAM ALTIN FİYATI
797,28
809,25
%0,43
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
798,29
798,43
%0,45
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.785,83
1.786,18
%0,04
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.276,28
1.304,44
%0,45
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.109,06
5.205,75
%0,45
YARIM ALTIN FİYATI
2.546,55
2.610,86
%0,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
5.109,06
5.205,75
%0,45
ATA ALTIN FİYATI
5.342,42
5.493,22
%0,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
442,76
524,73
%0,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
723,36
751,34
%0,32
ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 artışla 808,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.306,00 lira, Cumhuriyet altını 5.346,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,64 yükselişle 808,00 liradan işlem gördü.
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