Altın ne kadar oldu? 14 Aralık altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?

14 Aralık altın fiyatları! Altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik fiyatı altına yatırım yapan kişiler tarafından sorgulanıyor. Altının bugün kaç lira olacağı merak ediliyor. Gram altın 800 lira sınırını geçmişti. Yatırımcısının yüzünü güldüren altının fiyatının kaç lira olacağı araştırılıyor. Peki; 14 Aralık altın fiyatları ne kadar? İşte; günün gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik fiyatı!