Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
Asgari ücret bugün mü açıklanacak? Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu sene ciddi bir artış beklenen asgari ücretin ne zaman açıklanacağını merak eden vatandaşlar, son toplantının hangi gün yapılacağını araştırıyor. Peki, asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tarih açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Asgari ücret bugün mü açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. yani son toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği yeni ücret miktarının belirleneceği son toplantının tarihi merak edilirken, zam görüşmelerindeki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tarih açıklandı mı? İşte haberin detayları...
ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 asgari ücret zam oranının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Kritik toplantının bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bakan Bilgin'in bayram havası yaratacak dediği 2022 asgari ücret zammı için son toplantı tarihi belli olduğunda aaber.com.tr'de olacak.
2022'de geçerli olacak asgari ücret belirlemek için görüşmeler 1 Aralık'ta başlamıştı. Komisyon, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirdi.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler:
ÜÇÜNCÜ TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA
Üçüncü toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nurcan Önder, önceki yıllarda TÜİK'in Hacettepe Üniversitesinden aldığı verilere göre, ağır, orta ve hafif işlerde çalışanların tüketimlerinin hesapladığını anımsatarak, bu sene verileri alarak kendilerinin hesaplama yaptıklarını söyledi.
Hacettepe Üniversitesince verilen parametrelerle rakamları bir araya getirip karşılaştırdıklarını anlatan Önder, şu bilgileri verdi:
"Bu, Hacettepe Üniversitesinin beslenme kalıplarına göre yapılan bir parametre, Komisyondan aldığımız onlarca parametreden biri. Bu rakamlara göre, Türk-İş ile TİSK arasında belli itirazları var. Türk-İş, 'Bu hesaplar kalori hesabına göre yapılıyor, bunların fiyatları fark ediyor, biz daha farklı kalıba göre daha farklı ücretler belirliyoruz.', TİSK ise 'İşçiler sadece ağır işlerde çalışmıyor, Türkiye ortalamasının alınması gerekiyor.' dedi. Buradaki parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Eski formüle göre hesapladığımızda, 2 bin 979 ile 3 bin 567 lira arasında değişiyor. TİSK, bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak buluyor. Türk-İş, 'Daha farklı besin kaynakları ve ürünleri hesaba katarım, böylece bu rakam 3 bin 900 liranın altına düşmez.' dedi."
İşçi ve işveren kesiminin bazı konularda mutabakat sağlarken, bazı hususlarda farklı görüşte olduğunu belirten Önder, şöyle konuştu:
"Özellikle işçi SGK primleri, vergi dilimleri, asgari ücret teşviki konusunda işçi ve işveren tarafı belirli konularda komisyon öneri sunmakta mutabık kaldı. TİSK, 'Beklenen enflasyonu öneriyorduk, bu sefer gerçekleşen enflasyonu öneriyoruz. Bunu esas alalım.' görüşünü dile getirdi. Türk-İş, 'Enflasyonun üzerine refah payı ilave edelim.' dedi. Bu konuda iki tarafın farklı görüşleri oldu. Bunları değerlendireceğiz, teknik çalışmalarımızı da yapacağız. Son toplantımızda, asgari ücretin ne olacağına karar vereceğiz."
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret görüşmelerinde 3.900 - 3.950 TL arasında bir rakam üzerinde mütabakat sağlandığını, 4 bin lira psikolojik sınırının geçilmesi istendiğini ve 4.070 - 4.090 TL arasında olabileceğini duyurdu. Kesin rakamlar son toplantının ardından belli olacak.
ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDAN ÇIKAN SONUÇLAR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde sendika genel merkez binasında bir araya geldi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yapıtığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"2. toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. TÜRK-İŞ ve TİSK'in itirazları var. Daha farklı ücretler belirliyoruz deniyor TÜRK-İŞ tarafından. TİSK 3100 olarak uygun buluyor. TÜRK-İŞ 3900 liranın altına düşmez diyor. Asıl asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde konusunda mutabakata varıldı. Gerçekleşmiş enflasyonu önerdi TİSK, TÜRK-İŞ ise refah payı ekleyelim dedi. Son toplantı tarihini kendi aramızda analiz edip belirleyeceğiz. Net bir tarih belirleyemedik."
ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI
Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.
2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28.12.2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararıyla, 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti günlük brüt 119,25 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücret;
• Aylık brüt 3.577,50 TL,
• Aylık net 2.825,90 TL,
olarak belirlenmişti.
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