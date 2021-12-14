Asgari ücret bugün mü açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. yani son toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği yeni ücret miktarının belirleneceği son toplantının tarihi merak edilirken, zam görüşmelerindeki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tarih açıklandı mı? İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 asgari ücret zam oranının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Kritik toplantının bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bakan Bilgin'in bayram havası yaratacak dediği 2022 asgari ücret zammı için son toplantı tarihi belli olduğunda aaber.com.tr'de olacak.

2022'de geçerli olacak asgari ücret belirlemek için görüşmeler 1 Aralık'ta başlamıştı. Komisyon, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler: