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Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya 4. müdahale

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Son dakika: Merkez Bankası’ndan piyasaya 4. müdahale

Son dakika haberi... Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale geldi. Açıklamada Sağlıksız piyasa oluşumu sebebiyle piyasaya müdahale ediliyor" ifadeleri kullanıldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

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