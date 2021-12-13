Dolar neden yükseliyor? Dolar son dakika kaç TL oldu? 13 Aralık bugün dolara ne oldu?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde küresel dolar talebinin arttığını belirtti. Bu hafta, çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararı sonrası perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

Bugün, yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu. Sanayi üretim endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.

Analistler, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürdüğünü kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.