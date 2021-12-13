Dolar neden yükseliyor? Dolar son dakika kaç TL oldu? 13 Aralık bugün dolara ne oldu?
Dolar neden yükseliyor? Dolar son dakika kaç TL oldu? 13 Aralık dolar kurunda sert yükseliş dikkat çekiyor. Doların hızla yükselmesi nedeniyle dolar neden yükseliyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından gün içerisinde 14,33 seviyelerinden işlem gördü. Avro/TL yüzde 3,08 değer kazanarak 16,2020'den, sterlin/TL yüzde 3 primle 18,9920'den satışa çıkmıştı. Peki; dolar neden yükseliyor?
Dolar neden yükseliyor? 13 Aralık dolara ne oldu? Dolar son dakika kaç TL oldu? Dolarda yaşanan yükselişle birlikte dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı merak edilen soruların başında geliyor. Yeni haftanın ilk gününde dolar kurunda sert bir yükseliş daha meydana geldi. Bu yükselişle birlikte dolar gün içerisinde 14,33 lira seviyelerine kadar tırmandı. Peki; dolar neden yükseliyor?
DOLAR KAÇ TL OLDU?
Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 14,33 seviyelerinde işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 13,8798'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,2 artışla 14,3290 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,08 değer kazanarak 16,2020'den, sterlin/TL yüzde 3 primle 18,9920'den satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde küresel dolar talebinin arttığını belirtti. Bu hafta, çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararı sonrası perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.
Bugün, yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu. Sanayi üretim endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.
Analistler, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürdüğünü kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.
GRAM ALTIN 827 LİRAYA ÇIKTI
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 827 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 796,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,9 artışla 827,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.358 lira, Cumhuriyet altını da 5.548 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.786 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatındaki yükselişlerin sınırlı kaldığını, küresel dolar talebinin ise arttığını bildirdi.
Yurt içinde, dolar kurundaki artışa paralel altın fiyatlarındaki yükselişin ivme kazandığını dile getiren analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının perşembe günü gerçekleştirileceğini anımsattı.
Analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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