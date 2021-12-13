İstanbul'da balık tezgahlarında fırtına etkisi! 30 TL’ye çıktı
Tüm Türkiye’yi tesiri altına alan fırtına il yağışlı hava balık tezgahlarını olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul’da balık tezgahlarında hamsinin kilosu 30 TL’ye yükseldi. Balıkçılar, yakın zaman içerisinde fiyatların ineceğini dile getiriyor.
İstanbul Yenikapı'da hamsinin kilosu 30 liraya yükseldi.
Balıkçılar, havanın daha da soğuması ile birlikte balığın çoğalacağını belirtiyorlar.
Balıkçılar, yağışlı havanın tezgahlara yansımasının önümüzde ki günlerde olacağını ve fiyatların ise yüzde 25 düşeceğini söylüyorlar.
BALIKSEVELERE SEVİNDİREN HABER
Son bir haftadır havaların lodoslu gitmesinden dolayı balıkçıların ava çıkmadığını belirten balıkçı Muammer Arduç, "O nedenle fiyatlar baya yükseldi. Ama bugünden itibaren sevindirici haber var sonra lodos bitti ve yağışlar başladı. Hava soğuk olsa da fırtına yok. Havalar daha da soğudukça balık çoğalacaktır. Fiyatlarda düşecektir. Hamsi 20-25 TL'ye kadar gerileyecektir. Diğer balıklarda ise yüzde 25 düşüş olacaktır. Şu anda denizlerimizde bol bol istavrit, çinakop ve hamsi var. Ayrıca kofana balığı başladı. Önümüzde ki günlerde daha da çoğalacaktır. Şu anda hamsinin kilosu 30-35 TL, istavrit 40 TL, çinakopu ise 60 TL'den satıyoruz. Yağmurun üstüne karda yağarsa daha da güzelleşir çünkü balık kar suyunu daha çok sever" şeklinde konuştu.
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