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Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Son dakika: Merkez Bankası’ndan döviz kuruna müdahale

Son dakika haberi... TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı. Peki Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar, altın, euroda son durum ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın faizi de enflasyonu da indirmekte kararlı olduğunu açıklamasıyla dün akşam saatlerinde dolar 13,95 lira ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ KURUNA MÜDAHALE

TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı.

Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13,50 civarında değerleniyor. Euro/TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 15,19 işlem görüyor.

FAİZ MESAJI

Öte yandan Başkan Erdoğan, konuk olduğu yayında düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı.

Başkan Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

Bugün açıklanacak İstanbul enflasyonu piyasaların ajandasındaki en önemli gündem maddesi olacak. Global piyasalarda Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri gün boyu takip edilecek.

Haftanın geri kalanında TCMB'nin perşembe günü yapacağı yatırımcı toplantısı ve cuma açıklanacak kasım ayı enflasyonu izlenecek.

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