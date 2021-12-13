Araba alacaklar dikkat! Yeni dönem etkisini gösterdi

DOKTOR BİLE OTO SATIYOR

Piyasada otomobil bulunamıyor. Bu nedenle yılın en çok satışı yapılan aralıkta büyük hayal kırıklığı yaşanacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre aralıkta maksimum 60-65 bin adet satış gerçekleşecek. Oysa ki Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 10 yıllık aralık satış ortalaması 93 bin adet. 2019 sonu itibarıyla yaşanan tedarik sorunu pandemi ve çip kriziyle birlikte büyüdü.