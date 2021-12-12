2. el otomobilde en çok satılan otomobiller açıklandı! İşte zirvedeki 10 otomobil markası
2. el otomobil satışlarında online pazar verileri açıklandı. En çok satılan 10 otomobil açıklandı, hafif ticaride zirve yerlinin oldu. Geçen yılın kasım ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 2, Ocak-Kasım 2020'ye göre ise yüzde 25 azalış görüldü. İşte online pazarda en çok satılan otomobiller.
2. el online pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticaride ise Doblo tercihi devam etti.
AA muhabirinin Indicata'nın 2. el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında kasım ayı satışları, ekime kıyasla yüzde 11 artarak 133 bin 922 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.
Geçen yılın kasım ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 2, Ocak-Kasım 2020'ye göre ise yüzde 25 azalış görüldü.
Kasımda 2. el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı ise yüzde 18 olarak belirlendi.
EN ÇOK SATILAN 10 MARKA
Geçen ay 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 19 bin 553 satışla Volkswagen oldu. VW'yi, 17 bin 410 adetle Renault ve 13 bin 526 adetle Ford izledi.
Geçen ay 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 133 bin 922 adet aracın yüzde 77'sini ilk 10 marka gerçekleştirdi.
BİNEKTE ALMAN VE FRANSIZ TERCİHİ İLK SIRADA
Kasım ayında 2. el online binek araç pazarında toplam 109 bin 286 satış gerçekleşti.
VW Passat, 5 bin 485 adetle en çok satılan model olurken, bunu 4 bin 805 adetle Renault Clio, 4 bin 300 adetle Renault Megane, 4 bin 78 adetle Ford Focus, 3 bin 492 adetle Opel Astra, 3 bin 48 adetle Toyota Corolla, 2 bin 980 adetle Renault Fluence, 2 bin 962 adetle Fiat Egea, 2 bin 770 adetle VW Golf ve 2 bin 730 adetle de VW Polo takip etti.
Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.
EN YAVAŞ BMW SATILDI
Kasımda online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 29 gün olurken, en hızlı satılan marka 28 günle Volkswagen oldu.
En yavaş satılan ise 42 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.
HAFİF TİCARİDE İLK SIRA YERLİNİN
Geçen ay 2. el online hafif ticari araç pazarında toplam 24 bin 636 adetlik satış gerçekleşti.
Fiat Doblo, 2 bin 943 adetle kasım ayının en çok satılan modeli olurken, Ford Transit/ Tourneo Courier 2 bin 629 satışla ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 488 adet satışla üçüncü sırada yer aldı. Bu modelleri, 1.935 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.727 satışla VW Caddy, 1.392 adetle VW Transporter, 1.122 adetle Ford Transit, 1.121 adetle Renault Kangoo, 883 adetle Peugeot Partner ve 726 adetle de Citroen Berlingo izledi.
Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 69'unu oluşturdu.
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