Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası ile bir araya gelmişti! 7 saatlik zirveden 10 önemli mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da gerçekleştirdiği 7 saatlik zirvede 10 önemli mesaj ön plana çıkarken iki de müjdeli haber geldi. Kamu projelerini üstlenen işletmelerin rahatlaması için ilave fiyat farkı kararnamesi çıkarılacak, kurumlar vergisi makul oranlara indirilecek. Bakan Nebati, faizlerin düşürülmesi kararından kesinlikle geri dönüş olmayacağını vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni 2 saat süren sunumunda Türkiye ekonomisinin güçlü ve kırılgan yanlarına dikkat çekti. Bakan Nebati, yatırım, istihdam, üretim, ihracat artışını teşvik ederek cari işlemlerden dengesinde kalıcı iyileşme sağlamayı ekonomi politikalarının odağına aldıklarını söyledi.
Bakan Nebati, üretim ve ihracat ağırlıklı politikaların daha etkin şekilde sürdürüleceğine dikkat çekti.
Bakan Nebati, iş dünyasının KDV iadeleri, kamuya iş yapan firmaların alacakları, hammadde fiyatlarındaki artış başta olmak üzere sorunların çözüm sözü verdi.
"SERMAYE KISITLAMASI SÖZKONUSU DEĞİL"
İş dünyası ihracattaki olumlu tabloya karşılık dövizde buna uyumlu olmayan sorunlu bir tablo olduğuna dikkat çekerek, sermaye kısıtlamaları, dövize yönelik bir müdahale olup olmayacağını sordu. Bakan Nebati, bu yorumlara karşılık "Serbest piyasa bizim vazgeçilmezimiz. Serbest piyasa kuralları içerisinde ne kamu yönetiminin ne de reel sektörün, bireylerin, yönetilenlerin farklı bir şekilde hareket etmesi beklenemez, beklenmemelidir" dedi.
FİYAT FARKI KARARNAMESİ
İş dünyası kamu projelerini üstlenen işletmelerin zorlandığını belirterek ilave fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını, şartsız tasfiye ya da devir hakkı verilmesini istedi. Edinilen bilgiye göre Bakan Nebati fiyat farkı kararnamesinin çıkacağını, şu anda üstünde çalışma yapıldığını bildirdi.
Tasfiyeye karşı olduğunu dile getiren Bakan Nebati'nin devir alternatifini düşüneceği yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları 13 Aralık! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Piyasalar FED toplantısına odaklandı…
- Asgari ücret son toplantı bugün mü? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
- UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ne zaman belli olacak? İşte muhtemel rakipler...
- Google Remziye Hisar'ı doodle yaptı! Remziye Hisar kimdir, neden doodle oldu? Remziye Hisar'ın hayatı ve biyografisi...
- POMEM 28. dönem alımı ne zaman, belli mi? 2022 POMEM alımı şartları nelerdir, açıklandı mı? Başvurusu...
- Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Instagram hesabı...
- 1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?
- Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Şeyh Galib'in "Hüsn ü Aşk"" adlı mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?
- İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li tediye ödemeleri ayın kaçında yatar? İşte detaylar...
- 2022 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması nasıl, nereden yapılır? İşte en kolay yöntem...
- MAAŞLAR DEĞİŞİYOR! Çalışan, çalışmayan herkesi kapsıyor! 2.862 TL son kez hesaplara yatacak! Ocak ayından itibaren...