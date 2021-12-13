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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası ile bir araya gelmişti! 7 saatlik zirveden 10 önemli mesaj

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası ile bir araya gelmişti! 7 saatlik zirveden 10 önemli mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da gerçekleştirdiği 7 saatlik zirvede 10 önemli mesaj ön plana çıkarken iki de müjdeli haber geldi. Kamu projelerini üstlenen işletmelerin rahatlaması için ilave fiyat farkı kararnamesi çıkarılacak, kurumlar vergisi makul oranlara indirilecek. Bakan Nebati, faizlerin düşürülmesi kararından kesinlikle geri dönüş olmayacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni 2 saat süren sunumunda Türkiye ekonomisinin güçlü ve kırılgan yanlarına dikkat çekti. Bakan Nebati, yatırım, istihdam, üretim, ihracat artışını teşvik ederek cari işlemlerden dengesinde kalıcı iyileşme sağlamayı ekonomi politikalarının odağına aldıklarını söyledi.

Bakan Nebati, üretim ve ihracat ağırlıklı politikaların daha etkin şekilde sürdürüleceğine dikkat çekti.

Bakan Nebati, iş dünyasının KDV iadeleri, kamuya iş yapan firmaların alacakları, hammadde fiyatlarındaki artış başta olmak üzere sorunların çözüm sözü verdi.

"SERMAYE KISITLAMASI SÖZKONUSU DEĞİL"

İş dünyası ihracattaki olumlu tabloya karşılık dövizde buna uyumlu olmayan sorunlu bir tablo olduğuna dikkat çekerek, sermaye kısıtlamaları, dövize yönelik bir müdahale olup olmayacağını sordu. Bakan Nebati, bu yorumlara karşılık "Serbest piyasa bizim vazgeçilmezimiz. Serbest piyasa kuralları içerisinde ne kamu yönetiminin ne de reel sektörün, bireylerin, yönetilenlerin farklı bir şekilde hareket etmesi beklenemez, beklenmemelidir" dedi.

FİYAT FARKI KARARNAMESİ

İş dünyası kamu projelerini üstlenen işletmelerin zorlandığını belirterek ilave fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını, şartsız tasfiye ya da devir hakkı verilmesini istedi. Edinilen bilgiye göre Bakan Nebati fiyat farkı kararnamesinin çıkacağını, şu anda üstünde çalışma yapıldığını bildirdi.

Tasfiyeye karşı olduğunu dile getiren Bakan Nebati'nin devir alternatifini düşüneceği yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

Bakan Nebati'nin kurumlar vergisinin yükseltilmesine muhalefet ettiğini anımsatarak, makul oranlara indirileceğini söylediği öğrenildi.

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