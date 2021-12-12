12 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan SON DAKİKA "Çin-Rusya" açıklaması

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan SON DAKİKA "Çin-Rusya" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
ABONE OL
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan SON DAKİKA Çin-Rusya açıklaması

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalışıyoruz." dedi. Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin raylarda olacağı ve TÜRKSAT 5B uydusunun uzaya fırlatılacağı tarihi duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: TBMM'de hitap eden Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalışıyoruz." dedi.

YÜK TAŞIMACILIĞI

Bakan Karaismailoğlu, "Demiryollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton. 2023 yılında 50 milyon tonun üzerine çıkacağız." açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'NİN ULAŞIM HEDEFİ

Karaismailoğlu, "Yap-İşlet-Devret modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

HABERLEŞME İÇİN KRİTİK TARİHİ DUYURDU

Bakan Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 6:58'de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haberleşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak." bilgisini paylaştı.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü'nün temelini atarak projemize başladık." dedi.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN İÇİN TARİH

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak." haberini verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA