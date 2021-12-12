Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan SON DAKİKA "Çin-Rusya" açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: TBMM'de hitap eden Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalışıyoruz." dedi.