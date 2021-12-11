Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: 1.000.000'uncu ihracat beyannamesini onayladık
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu sabah, Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1.000.000'uncu ihracat beyannamesini onayladık. Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz." dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını bildirdi.
Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını belirterek, "Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
"İHRACATTA ÇİFT HANELİ RAKAMLARA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ"
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlığın 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yaptı. Bakan Muş, pandemi sürecinde küresel ekonomideki toparlanmaya hızla ayak uyduran ülkelerden biri olan Türkiye'nin örnek bir duruş sergilediğini söyledi.
IMF verilerine göre; 2020 yılında yüzde 3,1 oranla küçülen dünya ekonomisinin, 2021 yılında yüzde 5,9, 2022 yılında ise yüzde 4,9 oranında büyümesinin öngörüldüğünü aktaran Muş, "Bu noktada, aşıya erişimi daha sınırlı olan gelişmekte olan ülkelerde toparlanmanın daha zayıf seyrettiğini görüyoruz. Diğer taraftan, küresel büyümeye paralel olarak, 2021 yılında küresel ticaretin de hızlandığını izliyoruz" açıklamasında bulundu.
Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerini de paylaşan Bakan Muş, "Küresel mal ticareti hacminin 2020 yılındaki reel yüzde 5,3'lük daralmasının ardından 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla yüzde 10,8 ve yüzde 4,7 büyümesi bekleniyor" dedi.
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