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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 10 Aralık'ta rüzgarımız elektrik üretimiyle rekor kırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.12.2021
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 10 Aralık’ta rüzgarımız elektrik üretimiyle rekor kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca "10 Aralık'ta, rüzgarımız 188 bin 418 megawatt saat elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu'nun rüzgarı yine rekorlara esti. 10 Aralık'ta, rüzgarımız 188 bin 418 megawatt saat elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı. Toplam elektrik üretimindeki yüzde 20,3'lük payla da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı" denildi.

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