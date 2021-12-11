Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Alternatif bir su yolunun yapılması şart oldu

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi STRATCOM SUMMIT 2021'e katıldı. Bakan Karaismailoğlu burada konuşma yaptı.

"İSTANBUL BOĞAZI'NIN YILLIK GÜVENLİ GEÇİŞİ 25 BİN CİVARINDADIR"

Konuşmasında Karaismailoğlu, "Şu anda İstanbul Boğazı'ndan yılık 40 bin gemi geçişi var ancak yıllık 40 bin gemi geçişi hiç güvenli olmayan bir süreç. Biz de hassas tedbirler alarak bu geçişi sağlıyoruz. Buna rağmen Zeytinburnu sahilinde bekleyen yüzlerce gemi var. Ticaret hacimlerinin artması nedeniyle bu geçişler haftalarca sürecek. Yine bu gemilerin Marmara Denizi'nde bulunmasının çevreye verdiği zarar da var. Aynı zamanda İstanbul Boğazı'nın dünyanın en riskli rotalarından biri olması geçmişte burada yaşamış kazalar, yangınlar da unutulmamalı. İstanbul Boğazı'nın yıllık güvenli geçişi 25 bin civarındadır. Ancak biz bu olağanüstü şartları zorlayarak ve güvenlik önlemlerini alarak boğazdan yıllık 40 binin üzerinde gemi geçirmeye çalışıyoruz" dedi.



"ALTERNATİF BİR SU YOLUNUN YAPILMASI ŞART OLDU"

Karaismailoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Yapılan araştırmalar 2050'li yıllarda boğazdan geçişin 78 bin, 2070 yıllarında ise 86 bine çıkacağını gösteriyor. Bu kadar geminin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi mümkün değil. O yüzden İstanbul Boğazı'nın bu yükten kurtarılması için alternatif bir su yolunun yapılması şart oldu" diye konuştu.Yapılan yatırımlarla 13.4 milyar dolar ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Yaptığımız projelerle 975 milyon ton egzoz emisyonunda azalma sağladık. Bunun parasal olarak karşılığı 20 milyon dolardır. Bu da 780 bin ağaca eş değer karbon emisyon tasarrufu anlamına gelmektedir."