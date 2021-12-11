Altın fiyatları rekora koşuyor! 11 Aralık gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?
Altın fiyatları ne kadar oldu? Son aylarda yukarı yönlü grafik çizen sarı metal bugün de dalgalı seyrini sürdürüyor. Yatırım aracı olarak ön plana çıkan altın, pandemi sonrası kırdığı rekorlarla gündemdeki yerini koruyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 1.285,00 lira, gram altın fiyatı ise yüzde 0,89 yükselişle 795,00 liradan işlem gördü. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte 11 Aralık canlı altın fiyatları ve son gelişmeler...
Altın fiyatları ne kadar? ABD enflasyon oranının açıklanmasının ardından güncel altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle yükseliş eğiliminde olan altın fiyatlarında yeni rekorlar geliyor. Altın alım-satım yapacak olanların gözü kulağı Fed faiz toplantısına çevrildi. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte 11 Aralık güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Fiyatlara bir müdahele beklendiğini ifade eden uzmanlar, müdahele sonrası kısa vadeli düşüş yaşanabileceğini açıkladı. Gram altın için 650-700 lira seviyelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği açıklandı.
Gram altın tarafında yukarıda 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 760-740-720 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 680 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 650 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
GÖZLER FED TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ
Piyasalar Fed toplantısına odaklandı. Fed'den çıkacak kararların altın fiyatlarının yönünü belirleyeceğini ifade eden uzmanlar, ABD'nin tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin ons altın fiyatı için oynaklığı artırabileceğini, 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte canlı altın fiyatları:
ALTININ KİLOGRAMI 792 BİN 530 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 792 bin 530 liraya çıktı.
Altın piyasasında, en düşük 784 bin lira, en yüksek ise 794 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 792 bin 530 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 207 milyon 666 bin 265,81 lira, işlem miktarı ise 1.542,47 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 210 milyon 91 bin 23,31 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Golden Global Yatırım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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