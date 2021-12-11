Altın fiyatları rekora koşuyor! 11 Aralık gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatları ne kadar? ABD enflasyon oranının açıklanmasının ardından güncel altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle yükseliş eğiliminde olan altın fiyatlarında yeni rekorlar geliyor. Altın alım-satım yapacak olanların gözü kulağı Fed faiz toplantısına çevrildi. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte 11 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Fiyatlara bir müdahele beklendiğini ifade eden uzmanlar, müdahele sonrası kısa vadeli düşüş yaşanabileceğini açıkladı. Gram altın için 650-700 lira seviyelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği açıklandı.

Gram altın tarafında yukarıda 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 760-740-720 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 680 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 650 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.