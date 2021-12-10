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Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet, menzil...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2021
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Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet, menzil...

Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin en ucuz otomobili Citroen Ami ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor. iki kişilik elektikli araç Ami için ehliyet ve MTV zorunluluğu bulunuyor. Satışa çıkacağı duyurulan araba hakkında araştırmalar sıklaştı. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet, menzil...

Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. itroen Ami, ülkemizde hızla artan araç fiyatlarına kıyasla herkesin araç sahibi olmasını kolaylaştıracak. Yaş durumu ve fiyatı göz önüne alındığında satışının fazla olması beklenen araç için sorgulamalar hız kazandı. İşte, Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Citroen Ami, ülkemizde hızla artan araç fiyatlarına kıyasla herkesin araç sahibi olmasını kolaylaştıracak. 16 yaş ve üzeri herkesin kolaylık kullanabileceği Citroen Ami için B1 ehliyet zorunlu tutuluyor.

CİTROEN AMİ'NİN FİYATI KAÇ TL?

İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre. Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor.

Aracın Avrupa satış fiyatı ise 7 bin euro seviyesinde. Citroen Ami'nin Türkiye'deki fiyatı ise henüz açıklanmadı.

CİTOREN AMİ'DE EHLİYET ZORUNLU MU?

Türkiye'nin en ucuz otomobili Citroen Ami 220v çıkışları ile yüzde 100 tam şarja sadece 3 saatte çıkabiliyor. Üç metre uzunluğa sahip şarj kablosu ve her iki yöne açılan kapıları ile dikkat çeken model, simetrik bir tasarıma sahip. 16 yaşında B1 ehliyeti alabilen her kullanıcı Citroen Ami'nin direksiyonuna geçebilecek.

CİTROEN AMİ'NİN MENZİLİ NE KADAR?

Hatta model sunroof ile birlikte geliyor. 1.5 metre yükseklik, 1.6 metre genişlik ve 2.4 metre uzunluğa sahip olan modelin batarya dahil ağırlığı 471 kilogram. Ami'nin elektrikli motoru 8 PS (6 kW) güç ve 40 Nm tork üretebiliyor.

CİTROEN AMİ ÖZELLİKLERİ

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