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Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Hindi fiyat listesi açıklandı mı, belli mi? İşte fiyatlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2021
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Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Hindi fiyat listesi açıklandı mı, belli mi? İşte fiyatlar...

Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hindi fiyatları, yılbaşına yaklaşırken gündeme geliyor. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi fiyatları, geçen yıla göre biraz artmış durumda. Yılbaşına özel olarak üretilen hindiler, yaklaşık 5-6 kilogram ağırlığında oluyor. İşte, Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Hindi fiyat listesi açıklandı mı, belli mi? İşte fiyatlar...

Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Hindi fiyat listesi açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel olarak bakılan ve ortalama 5-6 kilogram ağırlığında olan hindiler, yılbaşında sofralarda yerini alması için kamyonlara yüklenerek kesimhaneye götürülüyor. İşte, Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Hindi fiyat listesi açıklandı mı, belli mi? İşte fiyatlar...

HİNDİ FİYATLARI NE KADAR OLDU, HİNDİ SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'nin hindi üretiminde yüzde 30'unu karşılayan Bolu'da yılbaşı için üretilen hindiler 20 Aralık itibariyle raflarda yerini almaya başlayacak. 20 Aralık'ta raflarda satışa sunulmaya hazırlanan hindiler, 40-50 liradan satışa sunulacak.

Bolu'da yıllık 20 bin ton hindi üretimi yapıldığını söyleyen Hindi Üretim Tesisi Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Yılmaz, "Bolu'da yıllık 20 bin ton hindi üretiliyor. Bu da Türkiye pazarına baktığımız zaman yüzde 30'luk bir rakamı teşkil ediyor. Yılbaşı dönemlerinde özellikle yılbaşı hindisi diye adlandırdığımız 5-6 kilogramlık hindilerin özel olarak üretimi gerçekleştiriliyor. Sahada özel olarak yetiştirmesini yaptık.

Ona göre beslenmeleri ve yemlemeleri de yapılıyor. Bunlar da aşağı yukarı 120 bin civarında hindimiz olacak. Yılbaşında piyasaya arz edeceğiz. 20 Aralık itibariyle raflarda yerini almaya başlayacak. Fiyat aralığının da yaklaşık 40-50 lira civarında olacağını düşünüyoruz" dedi.

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