Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Hindi fiyat listesi açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel olarak bakılan ve ortalama 5-6 kilogram ağırlığında olan hindiler, yılbaşında sofralarda yerini alması için kamyonlara yüklenerek kesimhaneye götürülüyor. İşte, Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Hindi fiyat listesi açıklandı mı, belli mi? İşte fiyatlar...

HİNDİ FİYATLARI NE KADAR OLDU, HİNDİ SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'nin hindi üretiminde yüzde 30'unu karşılayan Bolu'da yılbaşı için üretilen hindiler 20 Aralık itibariyle raflarda yerini almaya başlayacak. 20 Aralık'ta raflarda satışa sunulmaya hazırlanan hindiler, 40-50 liradan satışa sunulacak.