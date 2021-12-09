Bu meslekte çalışanlara erken emeklilik formülü! 45 meslekte erken emeklilik hangi meslekler? Meslek kodu primi...

45 meslekte erken emeklilik hangi meslekler? Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Erken emekli olmak isteyenlerin de dikkat etmesi gereken bazı koşullar bulunuyor. Bazı mesleklerde çalışanlara erken emeklilik hakkı tanınırken, söz konusu açıklamanın ardından gözler bu meslek gruplarına çevrildi. Peki, 45 meslekte erken emeklilik hangi meslekler? İşte haberin detayları...

45 MESLEKTE ERKEN EMEKLİLİK HANGİ MESLEKLER?

45 meslekte yıpranma nedeniyle erken emekli olunabiliyor. Söz konusu mesleklerde çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor ve yaş şartında indirim yapılıyor. Ağır bir meslekte çalışıyorsanız yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün olabiliyor.

İşte o meslekler: