Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Aralık ayı enflasyon tahmini, beklentisi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ilyonlarca çalışan vatandaş 2022 yılında alınacak zam oranlarını, asgari ücret net ve brüt zam oranını bekliyor. Yapılan zam açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni yılda uygulanacak zam oranlarını etkilecek olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. İşte, Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Aralık ayı enflasyon tahmini, beklentisi nedir? TEFE - TÜFE....

MEMUR VE EMEKLİ 2022 ENFLASYON FARKI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Memur ve emekli maaşı 2022 yılı itibariyle zamlanacak. Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak. Memurlar yüzde 3'lük zammın yanında enflasyon farkı zammı da alacak.