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Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Aralık ayı enflasyon tahmini, beklentisi nedir? TEFE - TÜFE....

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2021
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Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Aralık ayı enflasyon tahmini, beklentisi nedir? TEFE - TÜFE....

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranı, merkez bankalarının faiz oranları üzerinde yapacağı değişiklikler için öncü göstergelerdir. Bu da ekonomide alınacak kararların belirleyicisi olmaktadır. Kasım ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. İşte, Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Aralık ayı enflasyon tahmini, beklentisi nedir? TEFE - TÜFE....

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Aralık ayı enflasyon tahmini, beklentisi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ilyonlarca çalışan vatandaş 2022 yılında alınacak zam oranlarını, asgari ücret net ve brüt zam oranını bekliyor. Yapılan zam açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni yılda uygulanacak zam oranlarını etkilecek olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. İşte, Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Aralık ayı enflasyon tahmini, beklentisi nedir? TEFE - TÜFE....

MEMUR VE EMEKLİ 2022 ENFLASYON FARKI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Memur ve emekli maaşı 2022 yılı itibariyle zamlanacak. Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak. Memurlar yüzde 3'lük zammın yanında enflasyon farkı zammı da alacak.

Kasım ayı enflasyonu kısa süre önce belli oldu. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.

Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri için kesin enflasyon farkı zammı da belli olacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor.

Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. TÜİK'in rakamlarına göre, temmuz ayından kasım sonuna kadar geçen 5 aylık sürede tüketici fiyatları endeksi kümülatif olarak yüzde 7,47 oranından arttı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için aralık ayının aylık TÜFE oranının da açıklanması gerekiyor.

ARALIK 2021 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.

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