10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 10 Aralık! Altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları canlı 10 Aralık! Altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
ABONE OL
Altın fiyatları canlı 10 Aralık! Altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatları canlı 10 Aralık günü arama motorlarında sorgulanıyor. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler altındaki dalgalı görünümü devam ettiriyor. Bir süredir 1780-1800 dolar bandına sıkışan ons altında gözler ABD'den gelecek olan enflasyon verisine kilitlendi. Ons altının dar banda sıkıştığı görülürken, gram altın güne 787 lira seviyelerinden başladı. İşte; 10 Aralık altın fiyatları!

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? 10 Aralık altın fiyatları canlı şekilde takip ediliyor. Altın kaç TL oldu? Uluslararası piyasalarda yaşanan belirsizlikle birlikte altın fiyatlarında yaşanan değişim dikkat çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 yükselişle 788,00 liradan işlem görmüştü. 10 Aralık altın fiyatları ise gündemde araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 10 ARALIK!

Gram altın güne 788 lira seviyelerinden başlarken, çeyrek altın 1000 lira üzerindeki konumunu sürdürüyor. Çeyrek altının alış fiyatı güne 1.252 liradan başladı.

Cumhuriyet altını ise 5 bin 111 liradan satışa başlıyor.

ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 788 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 787,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 788 liradan, 5 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 214 liradan, 718,65 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 722,65 liradan, 5 bin 75 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 95 liradan, 2 bin 537 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 547 liradan ve bin 269 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 274 liradan satıldı.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

ABD Merkez Bankası Fed, enflasyonu dizginlemek için faizi artırmayı planlıyor. Enflasyonun hızlı yükselişi karşısında faiz artırımı tarihini ön plana çekmeyi düşünen Fed, piyasalarda tedirginliğe neden oluyor.

Fed'in tahvil alımlarını azaltmayı devam ettirmesi ve faiz artırımına gitme hamlesinde bulunma olasılığı altın fiyatlarında güç kaybı oluşturuyor. Bir süredir 1780-1800 dolar bandına sıkışan ons altın ABD'den gelecek olan enflasyon verisi ile yön bulmaya çalışacak. Kritik veri bugün TSİ 16:30'da açıklanacak.

ABD'de TÜFE Ekim ayında senelik yüzde 6.2 olmuştu. Aylık bazda ise yüzde 0.9 oranında artış yaşamıştı. Kasım ayı enflasyonunda senelik beklenti yüzde 6.8'e çıkarken, aylıkta yüzde 0.7 oranında yükseliş bekleniyor. Enflasyonun bu denli hızlı arttığı ortamda Fed'in gecikmeden faiz artırımı hamlesinde bulunma olasılığı de yükseliyor.

Dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde... DOLAR VE ALTIN UYARISI: 2 AY İÇİNDE...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA