10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Aralık ayı evde bakım parası yattı mı? Son durum...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aralık ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler evde bakım parasına çevrildi. Söz konusu destekten yararlananlar, bu ayki ödemelerin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Aralık ayı evde bakım parası yattı mı? İşte son gelişmeler...
10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok kalem altında sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Söz konusu destek ödemelerinden biri de evde bakım yardımı... Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların aileleri yanında desteklenmeleri için verilen evde bakım yardımı ödemelerinin bu ayki ödeme listesi araştırılıyor. Peki, 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Aralık ayı evde bakım parası yattı mı? İşte haberin detayları...
ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. 2021 Aralık ayına ilişkin ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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