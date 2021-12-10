10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Aralık ayı evde bakım parası yattı mı? Son durum...

10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok kalem altında sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Söz konusu destek ödemelerinden biri de evde bakım yardımı... Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların aileleri yanında desteklenmeleri için verilen evde bakım yardımı ödemelerinin bu ayki ödeme listesi araştırılıyor. Peki, 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Aralık ayı evde bakım parası yattı mı? İşte haberin detayları...

ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. 2021 Aralık ayına ilişkin ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.