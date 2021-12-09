Yeni asgari ücret açıklanıyor... 2022 asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

2022 asgari ücret bugün açıklanır mı? 2022'dee geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü toplantısını yapacak. Toplantıda TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek. Peki, 2022 asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

2022 ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Asgari ücret 2022 zam oranının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda asgari ücretin yıl sonuna gelmeden kısa süre içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Yeni ücret her yıl 4 kez gerçekleştirilen toplantının sonucunda belirleniyor. Bu sene 4 toplantı yapılıp yapılmayacağı bilinmezken, bugünkü toplantının ardından gelecek açıklamalar merak edilen sorulara yanıt vermiş olacak.