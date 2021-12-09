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Yeni asgari ücret açıklanıyor... 2022 asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Yeni asgari ücret açıklanıyor... 2022 asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret bugün açıklanır mı? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammında geri sayım başladı. Komisyon, bugün üçüncü kez toplanacak. TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen üçüncü toplantıdan çıkacak sonuçlar heyecanla bekleniyor. Peki, 2022 asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler...

2022 asgari ücret bugün açıklanır mı? 2022'dee geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü toplantısını yapacak. Toplantıda TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek. Peki, 2022 asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

2022 ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Asgari ücret 2022 zam oranının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda asgari ücretin yıl sonuna gelmeden kısa süre içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Yeni ücret her yıl 4 kez gerçekleştirilen toplantının sonucunda belirleniyor. Bu sene 4 toplantı yapılıp yapılmayacağı bilinmezken, bugünkü toplantının ardından gelecek açıklamalar merak edilen sorulara yanıt vermiş olacak.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret görüşmelerinde 3.900 - 3.950 TL arasında bir rakam üzerinde mütabakat sağlandığını, 4 bin lira psikolojik sınırının geçilmesi istendiğini ve 4.70 - 4.090 TL arasında olabileceğini duyurdu. Kesin rakamlar son toplantının ardından belli olacak.

ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI

Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28.12.2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararıyla, 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti günlük brüt 119,25 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücret;

• Aylık brüt 3.577,50 TL,
• Aylık net 2.825,90 TL,

olarak belirlenmişti.

2021 Yılı Asgari Ücretinden Yasal Kesintileri sonrasında net asgari ücret hesabı şu şekilde:

Brüt Ücret 3.577,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL
Gelir Vergisi 456,13 TL
Damga Vergisi 27,15 TL
Kesintiler Toplamı: 1.019,91 TL
Asagari Geçim İndirimi (Bêkar ve Çocuksuz) 268,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.825,90 TL
Asgari ücreti açıkladı ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

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