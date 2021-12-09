Evde bakım maaşı 2022! Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Yeni yılda evde bakım maaşı kaç TL olacak?
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Evde bakım maaşı kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin 3. toplantı başladı. Toplantıda işveren, işçiler ve hükümet temsilcileri, asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler yapıyor. Asgari ücretin zamlanması demek evde bakım maaşı ve diğer ücretlerin de zamlanması anlamına geliyor. Peki; 2022 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı kaç TL olacak?
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi. Yeni yılda evde bakım maaşının ne kadar olacağı merak edilen konuların başında geliyor. Asgari ücrete her sene sonunda zam yapılıyor ve yapılan bu zamlar işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi ücretlerin artışını da etkiliyor. Peki; 2022 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı kaç TL? İşte detaylar!
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı. 3. görüşme sonrası açıklamaların yapılması bekleniyor.
Asgari ücrete 2022 yılı için yıl sonu enflasyonunun yaklaşık 8-10 puan üzerinde bir zam yapılacağı görüşü konuşulurken, toplamda yapılacak zammın ortalama yüzde 30'u bulması gerekiyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla evde bakım maaşının da aynı orada artacağı tahmin ediliyor.
SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.
Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.
ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?
TAZMİNAT MİKTARI: Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.
TÜM ÇALIŞANLARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: yaklaşık 25 milyon çalışana ödenen Asgari Geçim İndirimi de Ocak ayı ile birlikte yükselecek.
İŞSİZLİK MAAŞI: İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Alt sınır asgari ücretin yüzde 40'ı üst sınır ise yüzde 80'i oluyor. Zamla birlikte ödenekler de artacak
DOĞUM, ASKERLİK BORÇLANMASI: Emeklilik için gün satın alanlar yani borçlananlar brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar aylık ödeme yapıyor. bu miktar da yükselecek.
BAĞ-KUR, İSTEĞE BAĞLI, GÜNDELİKÇİ PRİMLERİ: kendi namına çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin prim ödemeleri de asgari ücretle birlikte yükselecek.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ: Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar olan GSS primi zamla birlikte yükselecek
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