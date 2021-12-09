Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı tarihi belli oldu mu?
Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı tarihi arama motorlarına sorgulanan konulardan birisi oluyor. Asgari ücretin kısa sürede belirleneceğinin sinyalleri verilmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sona erdi ve ücretin ne kadar olacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Asgari ücret 4. toplantıya kaldı. Peki; 2022 asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı ne zaman? İşte detaylar!
Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı ne zaman? Asgari ücrette gözler 4. toplantı tarihine çevrildi. Milyonlarca işçinin 2022 yılındaki kazancını belirleyecek kritik toplantının üçüncüsü tamamlandı. İşçiler, işverenler ve hükümet arasında bir anlaşma sağlanamadı. Yüksek enflasyon oranı nedeniyle işçiler büyük bir zam beklerken, hükümet kanadından da bu yönde açıklamalar gelmişti. Peki; asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak?
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari ücretin 4. toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin tarih açıklaması henüz verilmedi. Açıklama yapıldığı takdirde detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ NE KADAR?
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık.
Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor.
Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız" dedi.
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat "İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek" diye konuştu.
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "3100 TL gibi bir teklifimiz söz konusu değil. Orta yolu bulacağız. Asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği ortada" dedi.
"RAKAM ÖNERİSİ OLMADI"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Biz üçlü saç ayağının en önemli temsilcisi olarak ülke geleceği için önemli kararlar vermeye çalışıyoruz. Komisyonda yapılan toplantıda rakam önerisi olmadı. Bu sene kuvvetli bir veri analizi işletmelerden alınan görüşler var. Tabi bazen bizlere düşük gelen yüksek gelen farklı rakamlar zikrediliyor.
Bu rakamları çözmede devletimizin işverenlere yapacağı teşvik ve çalışanlara yapılacak vergi indirimlerinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu destekleri alabilirsek biz üçlü imzayı alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı tarihi belli oldu mu?
- Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim? Sergen Yalçın'ın istifası sonrası Beşiktaş teknik direktörü kim oldu?
- Kapıcı maaşı ne kadar oldu? 2022 kapıcı (apartman görevlisi) maaşı ne kadar kaç TL?
- Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Son dakika açıklaması
- Evde bakım maaşı 2022! Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Yeni yılda evde bakım maaşı kaç TL olacak?
- Yeni asgari ücret açıklanıyor... 2022 asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?
- AGİ asgari ücretin içinde mi, dışında mı? 2022 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? İşte asgari geçim ücretleri...
- 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Yeni yılda işsizlik maaşı zamlandı mı? 2022’de işsizlik maaşı kaç TL?
- MTV hesaplama 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri! En düşük MTV ne kadar?
- Asgari ücret günlük ne kadar? 2022 asgari ücret günlük brüt ne kadar? Alt sınır kaç TL?
- 2022 asgari ücret net brüt ne kadar oldu? 2022 asgari ücret son dakika net brüt zam oranı! Asgari ücretli AGİ’yle ne kadar alacak?
- Asgari ücret zammı son dakika: 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt yeni asgari ücret kaç TL? Zam oranı yüzde kaç?