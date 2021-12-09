TOKİ Ankara, Konya, Bursa ve Malatya başvuruları bitti mi, ne zaman? TOKİ konut kura çekimi ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa sunulan evler için başvurularda sona geliniyor. Bütçesine göre fiyatlı ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunan TOKİ'nin projeleri yakından takip ediliyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, TOKİ Ankara, Konya, Bursa ve Malatya başvuruları bitti mi, ne zaman? TOKİ konut kura çekimi ne zaman? e-Devlet üzerinden...

TOKİ KONUT BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Başvuru tarihleri Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için değişkenlik gösteriyor. Başvurular en son 10 Aralık'ta sona erecek.

Kura tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.