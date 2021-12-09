TOKİ Ankara, Konya, Bursa ve Malatya başvuruları bitti mi, ne zaman? TOKİ konut kura çekimi ne zaman? e-Devlet üzerinden...
TOKİ Ankara, Konya, Bursa ve Malatya başvuruları bitti mi, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alyor. Türkiye genelinde 13 ilde 1.310 konut satışa sunuluyor. Türkiye genelinde yapılacak satışlar için geri sayım sürerken kura çekiminin yapılacağı tarih merak ediliyor. 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak evler hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, TOKİ Ankara, Konya, Bursa ve Malatya başvuruları bitti mi, ne zaman? TOKİ konut kura çekimi ne zaman? e-Devlet üzerinden...
TOKİ Ankara, Konya, Bursa ve Malatya başvuruları bitti mi, ne zaman? TOKİ konut kura çekimi ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa sunulan evler için başvurularda sona geliniyor. Bütçesine göre fiyatlı ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunan TOKİ'nin projeleri yakından takip ediliyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, TOKİ Ankara, Konya, Bursa ve Malatya başvuruları bitti mi, ne zaman? TOKİ konut kura çekimi ne zaman? e-Devlet üzerinden...
TOKİ KONUT BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
Başvuru tarihleri Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için değişkenlik gösteriyor. Başvurular en son 10 Aralık'ta sona erecek.
Kura tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2021
Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması şartları aranıyor.
Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
Vatandaşlar kuralı satışa sunulan konutlar hakkında detaylı bilgiye www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
İL İL KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLERİ
Afyonkarahisar Sandıklı'da satışa sunulan 12 konut için başlangıç satış fiyatı 191 bin lira olacak. 22-26 Kasım arasında başvuruların yapılacağı konutlar taksit tutarı ise 955 liradan başlıyor.
Aksaray Ağaçören'de satışa sunulan 2+1 nitelikli 32 kontun başlangıç satış fiyatı 176 bin liradan, taksit tutarı 882 liradan başlıyor.
Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde ise 3+1 nitelik 129 konut, 2+1 nitelikli 73 konut satışa sunuldu. 3+1 konutlar 309 bin liradan, 2+1 konutlar 211 bin liradan başlıyor. Taksitler ise bin 032 liradan başlayacak.
Burdur Karamanlıdaki 22 konutun başlangıç fiyatı 165 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 826 liradan başlıyor.
Bursa'da satışa sunulan 132 konut fiyatı 159 bin liradan başlıyor. Taksitleri ise liradan başlıyor.
Erzincan Kemaliye projesinde satılacak 40 konutun başlangıç fiyatı 148 bin lira, taksitleri ise 493 liradan başlıyor.
Bitlis Beşminare projesindeki 139 konutun fiyatı 171 bin liradan başlarken taksitler ise 858 liradan başlayacak.
Kırıkkale Keskin projesinde ise 29 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 793 liradan başladığı projedeki konutların fiyatı 158 bin liradan başlayacak.
Konya genelinde ise 197 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 117 bin liradan taksitler 393 liradan başlıyor.
Kütahya merkezdeki 73 konuta ise vatandaşlar 315 bin liradan başlayan fiyatlar ve bin 970 liradan başlayan taksitlerle sahip olabilecek.
Malatya 2+1 ve 3+1 nitelikli 286 konut 172 bin liradan başlayan fiyatlar, 864 liradan başlayan taksitlerle satılacak.
Sivas'taki 74 konutun fiyatları 131 bin liradan başlarken taksitler 437 liradan başlıyor.
Yozgat Sorgun'da satışa sunulan 72 konutun fiyatları 158 bin liradan başlıyor. Taksitler ise 795 liradan başlayacak.
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