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Halkın refahı için ek bütçe! AK Parti vatandaş için harekete geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Halkın refahı için ek bütçe! AK Parti vatandaş için harekete geçti

AK Parti refah artışı için kaynakları kullanmak üzere harekete geçti. 2022 bütçesinin hesaplandığı dönemde ek bütçe masaya yatırıldı. Doların baskısı ile yükselen enflasyonda isçi, memur, esnaf başta olmak üzere tüm kesimleri düşünen hükümet maaşları artırma kararı aldı.

Meclis'te görüşülen 2022 bütçesinin 9,27'lik dolar kuru üzerinden hesaplanmasına rağmen kurun 13 lirayı aşması, hekimlerin yanı sıra tüm sağlık çalışanları, öğretmenler, asgari ücretliler ve emeklilere yapılacak iyileştirmeler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından "ek bütçe yetkisi" için kanun teklifi hazırlanması gündemde.

AK Parti kaynakları yalnızca sağlık çalışanlarına yapılacak düzenlemenin 18 milyar liralık bir ek bütçeyi gerektirdiğini belirtiliyor. Yine aynı kaynaklar görüşmeleri bütçe sonrasına ertelenen sağlıkçılara ilişkin yapılacak artışın 750 TL olacağını belirtiyor.

Orta Vadeli Program açıklanırken, ortalama dolar kuru 2021 yılı için 8.30 TL; 2022 yılında 9.27 TL, 2023'te 9.77 TL ve 2024'te ise 10.27 TL olarak hesaplama yapılmıştı. Ancak yaşanan kur saldırısı nedeniyle bütçe dengeleri bozuldu.

Sabah'ın haberine göre doların baskısı ile yükselen enflasyonda isçi, memur, esnaf başta olmak üzere tüm kesimleri düşünen hükümet, özellikle bu kesimlerin maaşlarına artırma kararı aldı.

Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen haftaki Meclis'te gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısında doktorlara ilişkin önemli müjdeler vererek pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5 bin lira düzeyinde zam yapılacağını açıklamıştı.

Başkan Erdoğan'ın müjdesi bununla kalmayıp yılbaşından sonra Meclis'e getirilecek kanuni düzenlemeyle de uzman öğretmen maaşlarında bin TL; başöğretmen maaşlarında ise 2 bin TL ücret artışı yapacağını açıklamıştı. açıklamıştı.

Hekimlere verilen ücret artışı kararının daha sonra sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verilmişti. Düzenlemenin bu ayın sonunda bütçe görüşmelerinin ardından yasalaşması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre sağlıkçılara yapılacak zammın ilk etapta seyyanen 750 TL'lik bir ücret artışı olarak öngörüldüğü belirtiliyor. Yapılacak bu artışlar için ek bütçe yapılması gündemde.

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