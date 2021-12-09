Halkın refahı için ek bütçe! AK Parti vatandaş için harekete geçti
AK Parti refah artışı için kaynakları kullanmak üzere harekete geçti. 2022 bütçesinin hesaplandığı dönemde ek bütçe masaya yatırıldı. Doların baskısı ile yükselen enflasyonda isçi, memur, esnaf başta olmak üzere tüm kesimleri düşünen hükümet maaşları artırma kararı aldı.
Meclis'te görüşülen 2022 bütçesinin 9,27'lik dolar kuru üzerinden hesaplanmasına rağmen kurun 13 lirayı aşması, hekimlerin yanı sıra tüm sağlık çalışanları, öğretmenler, asgari ücretliler ve emeklilere yapılacak iyileştirmeler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından "ek bütçe yetkisi" için kanun teklifi hazırlanması gündemde.
AK Parti kaynakları yalnızca sağlık çalışanlarına yapılacak düzenlemenin 18 milyar liralık bir ek bütçeyi gerektirdiğini belirtiliyor. Yine aynı kaynaklar görüşmeleri bütçe sonrasına ertelenen sağlıkçılara ilişkin yapılacak artışın 750 TL olacağını belirtiyor.
Orta Vadeli Program açıklanırken, ortalama dolar kuru 2021 yılı için 8.30 TL; 2022 yılında 9.27 TL, 2023'te 9.77 TL ve 2024'te ise 10.27 TL olarak hesaplama yapılmıştı. Ancak yaşanan kur saldırısı nedeniyle bütçe dengeleri bozuldu.
Sabah'ın haberine göre doların baskısı ile yükselen enflasyonda isçi, memur, esnaf başta olmak üzere tüm kesimleri düşünen hükümet, özellikle bu kesimlerin maaşlarına artırma kararı aldı.
Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen haftaki Meclis'te gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısında doktorlara ilişkin önemli müjdeler vererek pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5 bin lira düzeyinde zam yapılacağını açıklamıştı.
Başkan Erdoğan'ın müjdesi bununla kalmayıp yılbaşından sonra Meclis'e getirilecek kanuni düzenlemeyle de uzman öğretmen maaşlarında bin TL; başöğretmen maaşlarında ise 2 bin TL ücret artışı yapacağını açıklamıştı. açıklamıştı.
Hekimlere verilen ücret artışı kararının daha sonra sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verilmişti. Düzenlemenin bu ayın sonunda bütçe görüşmelerinin ardından yasalaşması bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre sağlıkçılara yapılacak zammın ilk etapta seyyanen 750 TL'lik bir ücret artışı olarak öngörüldüğü belirtiliyor. Yapılacak bu artışlar için ek bütçe yapılması gündemde.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 asgari ücret net brüt ne kadar oldu? 2022 asgari ücret son dakika net brüt zam oranı! Asgari ücretli AGİ’yle ne kadar alacak?
- Asgari ücret zammı son dakika: 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt yeni asgari ücret kaç TL? Zam oranı yüzde kaç?
- 2022 AGİ tablosu! Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri AGİ ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi, hariç mi?
- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda?
- Türktab sigara zammı: 9 Aralık Winner, HD, Medley, President, Hazar sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Yeni asgari ücret son gelişmeler...
- 3600 ek gösterge son durum: 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar, kimleri kapsıyor? Maaşlara nasıl yansıyacak?
- Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...
- KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları duyuruldu mu?
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı, yok mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...