Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Yeni asgari ücret son gelişmeler...
Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala yeni asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bugün üçüncü toplantı gerçekleştirilecek. Peki, asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Yeni asgari ücret için son gelişmeler neler? İşte haberin detayları...
Asgari ücret açıklandı mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanıyor. TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek üçüncü toplantı ile birlikte gözler asgari ücret zam oranına çevrildi. Yeni ücretin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Yeni asgari ücret için son gelişmeler neler? İşte cevaplar...
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?
2022'de geçerli olacak asgari ücret zammı henüz açıklanmadı. Bugün gerçekleştirilecek üçüncü toplantının ardından 4. toplantı tarihi belirlenecek. Son toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak. Son toplantının ardından yeni asgari ücret açıklanacak. 4'üncü toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
İşte asgari ücret 2022 zammı ile ilgili son gelişmeler:
ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI
Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET SÖZÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.
Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK MI?
İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor.
GELİR VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak uygulanırken, asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 TL'yi buluyor. Gelir vergisine ilaveten brüt ücretten 27,15 TL damga vergisi de kesiliyor. SGK primleriyle birlikte kesintilerin toplamı 751,60 TL'yi buluyor.
Sadece vergilerin alınmadığı düşünüldüğünde 2.825,9 TL'lik net asgari ücret bu yıl için AGİ hariç 3.040,87 TL'ye yükselmiş olacak. Vergi alınmadığı için AGİ iadesi de yapılmayacaktır. Ancak AGİ ödendiği varsayılırsa bu kez rakam bekar bir işçi için 3.309,18 TL'ye çıkacak.
VERGİ KALKARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2022 asgari ücret zammı için enflasyonun 6-7 puan üzerinde artış olması bekleniyor. Merkez Bankasının enflasyon tahmini olan yüzde 18.4'den yola çıkıldığında asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret 4.471,88 TL'ye çıkabilecek. Bu durumda net ücret ise 3.532,38 TL'ye ulaşacak.
Gelir ve damga vergisinin alınmadığını ise yüzde 25 artış ile asgari ücret hesabı şu şekilde olacak:
BRÜT ASGARİ ÜCRET : 4.471,88
SGK PRİMİ (%14) : 626,06
İŞSİZLİK SİG. (%1) : 44,72
KESİNTİLER TOPLAMI : 670,78
NET ASGARİ ÜCRET : 3.801,10
VERGİLER KESİLİRSE : 3.532,38
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