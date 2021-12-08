Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın mutlu günü! Güzel haberi TBMM bütçe görüşmelerinde aldı

Daha sonra oturuma yarım saat ara verildi. Bakan Varank da eşi Esra Varank ve kızını görmek için hastaneye geçti. Bakan Varank, daha sonra tekrar TBMM'ye dönerek bakanlığının bütçe görüşmelerine katıldı.





Mustafa Varank ve eşi Esra Varank'ın 14 yaşında Elif Reyyan, 5 yaşında İlhan Yahya isminde çocukları bulunuyor.