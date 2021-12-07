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8 Aralık Çarşamba yarın okullar tatil mi? Lodos fırtına nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021
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8 Aralık Çarşamba yarın okullar tatil mi? Lodos fırtına nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu?

Yarın okullar tatil mi sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. 8 Aralık Çarşamba yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Lodos fırtına nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Özellikle Akdeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilde okulların tatil olabileceği iddia ediliyordu. Peki; 8 Aralık okullar tatil mi? 8 Aralık hangi illerde okullar tatil?

Yarın okullar tatil mi? 8 Aralık Çarşamba okullar tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Lodos fırtına nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu sorusunun cevabı arama motorlarında merak ediliyor. Etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler bazı illerde okulların tatil olmasını bekliyordu. Antalya Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama geldi.

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8 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların 8 Aralık Çarşamba günü taitl olup olmayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve Sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve Fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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