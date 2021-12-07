Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2022 asgari ücret görüşmeleri...
Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Tük-İş'in ev sahipliğinde başlayan toplantının ardından gözler 3. toplantıya çevrildi. Üçüncü toplantı ise TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Şimdi ise gözler asgari ücretin belirleneceği tarihe çevrildi. Peki, asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2022 asgari ücret görüşmeleri ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmeler neticesinde belirlenen asgari ücret için geri sayım başladı. Bugün ikinci kez toplanan komisyonun üçüncü toplantı tarihi merak ediliyor. 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez toplandı. Peki, asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2022 asgari ücret görüşmeleri ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.
İKİNCİ TOPLANTIDAN NOTLAR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı devam ediyor. Toplantı sonrası açıklama geldiğinde burada yer alacak.
ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret görüşmeleri 4 kez gerçekleştirilecek toplantının ardından tamamlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından ikinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üçüncü toplantı 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Bakanlıkta gerçekleştirilecek 4'üncü ve son toplantının tarihi ise henüz belli olmadı.
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2022 yılı asgari ücret zammı için bazı oranlar dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre, asgari ücrete yüzde 25-30 arasında artış yapılması ön görülüyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK MI?
İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor.
GELİR VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak uygulanırken, asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 TL'yi buluyor. Gelir vergisine ilaveten brüt ücretten 27,15 TL damga vergisi de kesiliyor. SGK primleriyle birlikte kesintilerin toplamı 751,60 TL'yi buluyor.
Sadece vergilerin alınmadığı düşünüldüğünde 2.825,9 TL'lik net asgari ücret bu yıl için AGİ hariç 3.040,87 TL'ye yükselmiş olacak. Vergi alınmadığı için AGİ iadesi de yapılmayacaktır. Ancak AGİ ödendiği varsayılırsa bu kez rakam bekar bir işçi için 3.309,18 TL'ye çıkacak.
VERGİ KALKARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2022 asgari ücret zammı için enflasyonun 6-7 puan üzerinde artış olması bekleniyor. Merkez Bankasının enflasyon tahmini olan yüzde 18.4'den yola çıkıldığında asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret 4.471,88 TL'ye çıkabilecek. Bu durumda net ücret ise 3.532,38 TL'ye ulaşacak.
Gelir ve damga vergisinin alınmadığını ise yüzde 25 artış ile asgari ücret hesabı şu şekilde olacak:
BRÜT ASGARİ ÜCRET : 4.471,88
SGK PRİMİ (%14) : 626,06
İŞSİZLİK SİG. (%1) : 44,72
KESİNTİLER TOPLAMI : 670,78
NET ASGARİ ÜCRET : 3.801,10
VERGİLER KESİLİRSE : 3.532,38
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