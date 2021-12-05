E-Ticaret’e sıkı takip! Sahte indirimlere idari yaptırım uygulanacak

Yılın son günlerinin yaklaşması ile birlikte e-ticaret şirketleri stoklarını eritmek adına indirim yarışına girerken, Ticaret Bakanlığı da e-ticaretteki gerçek ve sahte indirimleri birbirinden ayırt etmek için harekete geçti. Bunun için bakanlık müfettişlerinden özel bir ekip kurulurken, ekipler "dev, müthiş, şahane, efsane" gibi ifadelerle indirim yapıldığı iddia edilen ürünler üzerinde fiyat araştırması yapacak. Ürünün son bir aydaki fiyatını değerlendirmeye alacak olan ekipler, önce bindir sonra indir gibi indirim oyunları ile karşılaştığında resen inceleme başlatarak, e-ticaret şirketine ceza kesecek.