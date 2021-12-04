Bakanlık duyurdu! Giresun'da çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza
evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Şebinkarahisar ilçesinde çevreye verdiği kirlilik nedeniyle en üst sınırdan idari para cezası uyguladığı işletmeyi faaliyetten men etti. Dere yatağının atıktan tamamen arındırılması işleminin birkaç gün içinde tamamlanacağı, ardından "çevresel izleme ve iyileştirme" çalışmalarına başlanacağı bildirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza kesti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "çinko ve kurşun cevher zenginleştirme" alanında faaliyet gösteren işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden en üst sınır olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari ceza uygulandığı ve işletmenin faaliyetten men edildiği belirtildi.
Üç vardiyayla bölgedeki çalışmaların kesintisiz sürdüğü vurgulanan açıklamada, dere yatağının atıktan tamamen arındırılması işleminin birkaç gün içinde tamamlanacağı, ardından Bakanlığın "çevresel izleme ve iyileştirme" çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca 1 Ocak 2021 itibarıyla atıklarla ilgili 11 bin 641 denetim yapıldığı, 670 cezai işlemde toplam 141 milyon 249 bin lira idari ceza uygulandığı ve 57 işletmenin faaliyetten men edildiği kaydedildi.
ŞİRKETE AİT ATIK BARAJI SEDDESİ ÇÖKMÜŞTÜ
Şebinkarahisar'da faaliyet gösteren cevher zenginleştirme işletmesine ait atık barajı seddesinin bir bölümü çökmüş, Bakanlığın koordinasyonunda bölgeye ekipler sevk edilerek işletmenin faaliyetleri durdurulmuştu.
Ekipler, ilk etapta dere yatağı üzerine "biriktirme seti" olarak bilinen 5 "tersip bendi" inşa etmiş, bu sayede atıkların derenin doğal akış suyuyla Kılıçkaya Barajı'na taşınmasına engel olmuştu.
Bunun yanında, dere yatağının paraleline 4 kilometre uzunluğunda derivasyon kanalı açan ekipler, yatağın yönünü değiştirerek temiz suyun atığa karışmadan baraja ulaşmasını sağlamıştı.
Ekipler, dere yatağındaki atıkların taşınması ve dere yatağına hapsedilen atığın temizlenmesi işlemine başlamıştı.
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