Altın fiyatları için kritik tarih! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı...

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, uzmanlar bir müdahele beklendiğini ifade etti. Bu kapsamda fiyatlarda kısa vadeli düşüş yaşanması ve vatandaşların bu düşüşü fırsat olarak değerlendirmesi beklendiği açıklandı.

Şu anda her satanın zarar edeceği belirtilirken, kısa vadeli düşüş sonrası altın alınması ve uzun vadeli beklenmesi öneriliyor.

Uzmanlar 650-700 seviyelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.