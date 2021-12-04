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Altın fiyatları için kritik tarih! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
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Altın fiyatları için kritik tarih! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı...

Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Son zamanlarda yükselişe geçerek rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Aralık ayının ilk günlerinde dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Uzmanlar yatırımcılara alım-satım konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar oldu? İşte 4 Aralık güncel altın fiyatları...

Türkiye'de en yaygın yatırım aracı olarak kullanılan altın, son zamanlardaki yukarı yönlü hareketiyle gündemdeki yerini koruyor. Altın piyasasında ülkemizde yıllardır kendine yer tutan gram ve çeyrek altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar konu hakkında uzman açıklamalarını takip ediyor. 780 lira seviyelerinde hareket eden gram altın için önenmli teknik seviyeler ön plana çıkıyor.

ALTIN FİYALARI NE KADAR?

Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik gramı, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte 4 Aralık tarihli güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI
787,60
787,73

ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.250,62
1.280,29

YARIM ALTIN FİYATI
2.493,43
2.560,57

TAM ALTIN FİYATI
5.158,81
5.293,42

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.186,00
5.264,00

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
712,85
714,14

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK TARİH

Kküresel piyasalarda enflasyon, büyüme ve para politikalarının gidişatına yönelik endişelerin sürmesine karşın iyimserliğin korunduğunu belirten uzmanlar, 14-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek FED toplantısı, ABD enflasyon verileri ve son olarak Merkez Bankası toplantısında alınacak kararların altın fiyatlarında önemli rol oynayacağını duyurdu.

GRAM ALTIN İÇİN ÖNEMLİ TEKNİK SEVİYELER

Gram altın tarafında yukarıda 750-780 TL seviyesi direnç olarak göze çarparken, devamında ise 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 720-700-680 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 650 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 600 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, uzmanlar bir müdahele beklendiğini ifade etti. Bu kapsamda fiyatlarda kısa vadeli düşüş yaşanması ve vatandaşların bu düşüşü fırsat olarak değerlendirmesi beklendiği açıklandı.

Şu anda her satanın zarar edeceği belirtilirken, kısa vadeli düşüş sonrası altın alınması ve uzun vadeli beklenmesi öneriliyor.

Uzmanlar 650-700 seviyelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

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