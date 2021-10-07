Çevre Bakanlığı çöp kutularına savaş açtı!

GLASGOW'DA MASADA OLACAĞIZ



Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ile ilgili de koşuşan Birpınar, "Sizlerin takdirleriyle ve oylarınızla, İklim Anlaşması oybirliğiyle Meclis'ten geçtikten sonra bu bir ay içerisinde Birleşmiş Milletlere depozitör olarak gönderilecek ve biz Glasgow'da, o masada söz sahibi olacağız.

Bununla ilgili hukuki görüşleri de tamamlamış durumdayız. Dolayısıyla ne kadar kısa sürede Meclisten geçerse, Cumhurbaşkanımız da kanunu onaylarsa, biz oraya gönderdiğimiz takdirde 31 Ekim -12 Kasım'da yapılacak olan Glasgow toplantısında Türkiye masası, söz sahibi olacak" dedi.