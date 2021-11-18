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Deniz, maske çöplüğüne döndü! Çevre kirliliğini dalgıçlar görüntüledi
Koronavirüs pandemisiyle hayatımıza giren maskelerin, yerlere atılmasıyla çevre kirliliğinde de artış oldu. Kirlilik hakkında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Çevresi Yönetim Sorumlusu Meriç Deniz, "Pandemiyle birlikte vatandaşlarımızın kullanmış olduğu eldiven, maske ve dezenfektan kutuları gibi şeyleri de deniz dibinde görmeye başladık" dedi.
Giriş Tarihi: 18.11.2021 12:12Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 12:22