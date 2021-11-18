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Deniz, maske çöplüğüne döndü! Çevre kirliliğini dalgıçlar görüntüledi

Koronavirüs pandemisiyle hayatımıza giren maskelerin, yerlere atılmasıyla çevre kirliliğinde de artış oldu. Kirlilik hakkında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Çevresi Yönetim Sorumlusu Meriç Deniz, "Pandemiyle birlikte vatandaşlarımızın kullanmış olduğu eldiven, maske ve dezenfektan kutuları gibi şeyleri de deniz dibinde görmeye başladık" dedi.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 12:22
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Deniz, maske çöplüğüne döndü! Çevre kirliliğini dalgıçlar görüntüledi

Kentte koronavirüsten korunmak için takılan maskeler gelişigüzel yerlere atılınca, rüzgarın etkisiyle ya da farklı yollarla denize karıştı ve İzmit Körfezi'nde kirliliğe sebep oldu. Sahil kesiminin bazı bölümlerinde toprağa bulaşmış halde bulunan kullanılmış maskeler, dalgıçlar tarafından deniz altında görüntülendi.

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Deniz, maske çöplüğüne döndü! Çevre kirliliğini dalgıçlar görüntüledi

Deniz yüzeyinde ve deniz altında yaptıkları temizlik çalışmalarında şu ana kadar çok sayıda ilginç atıkla karşılaştıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Çevresi Yönetim Sorumlusu Meriç Deniz, pandemiyle birlikte denizaltında maske ve eldivenler ile de karşılaştıklarını belirtti.

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Deniz, maske çöplüğüne döndü! Çevre kirliliğini dalgıçlar görüntüledi

'PANDEMİ İLE BİRLİKTE YAŞANDI'

Bu konuda vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Deniz "İzmit Körfezi'nde hem deniz yüzeyi temizliği yapıyoruz. Bunun dışında zaman zaman deniz dibindeki atıklara yönelik hem temizleme hem farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Zaman zaman yaptığımız bu çalışmalarda denizden çok enteresan maddeler çıkmakta.

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Deniz, maske çöplüğüne döndü! Çevre kirliliğini dalgıçlar görüntüledi

Örnek vermek gerekirse; büyük bir piknik masası, bidonlar, buzdolabı bile bulabiliyoruz. Bunun dışında son zamanlarda pandemiyle birlikte vatandaşlarımızın kullanmış olduğu eldiven, maske ve dezenfektan kutuları gibi şeyleri de deniz dibinde görmeye başladık. Bunlar son 1-2 yılda pandemiyle birlikte yaşandı" diye konuştu.

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Deniz, maske çöplüğüne döndü! Çevre kirliliğini dalgıçlar görüntüledi

'SU ALTINDA DALGIÇLAR TOPLUYOR'

Su altına ulaşan atıkların dalgıçlar tarafından toplandığını söyleyen Deniz, "Öncelikle deniz yüzeyinde yaptığımız temizlikleri deniz süpürgelerimizle gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında amfibik araçlarımız var. Derelere de koyduğumuz bariyerlerimiz var, bu atıkların denize ulaşmadan toplanmasını sağlıyoruz.