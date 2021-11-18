Deniz, maske çöplüğüne döndü! Çevre kirliliğini dalgıçlar görüntüledi

Örnek vermek gerekirse; büyük bir piknik masası, bidonlar, buzdolabı bile bulabiliyoruz. Bunun dışında son zamanlarda pandemiyle birlikte vatandaşlarımızın kullanmış olduğu eldiven, maske ve dezenfektan kutuları gibi şeyleri de deniz dibinde görmeye başladık. Bunlar son 1-2 yılda pandemiyle birlikte yaşandı" diye konuştu.