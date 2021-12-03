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Toplu ödeme ile emekli olabilirsiniz! Emeklilik primini tamamlamak isteyenler dikkat: Rehber niteliğinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2021
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Toplu ödeme ile emekli olabilirsiniz! Emeklilik primini tamamlamak isteyenler dikkat: Rehber niteliğinde

Erken emeklilik için en kolay yol borçlanma. Kadınlar doğum, erkekler ise askerlik borçlanmasıyla toplu para ile gün satıp alabiliyor, böylelikle emeklilik öne çekiliyor. Peki, erken emeklilik için neler yapılması gerekiyor? İşte emekli olmak için rehber niteliğindeki haberimiz...

Emekli olmak için işe girilen tarihe göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı koşullarda emeklilik tarihi erkene çekilebiliyor.

Erken emekliliğin başlıca yollarından biri de borçlanma yapmak.

İşte borçlanma ile prim kazanmanın yolları:

- Kadınlar doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar her çocuk için 2 yıl kazanılıyor. Çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2.160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.

- Doğum borçlanması, sigortadan sonraki çocuklar için yapılıyor. Anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa, bu doğumları da borçlanabiliyor.

- Erkekler için askerlik borçlanması ile 540 güne kadar prim kazanma imkanı var. Sigortalı olmadan önce askerlik yapanlar, borçlanma ile emeklilik yaşını da geriye çekebiliyor. Bazen 1 gün borçlanma bile emeklilik yaşını 1 yıl düşürebiliyor.

- Askerliğini sigortadan sonra yapanların da borçlanma imkanı var. Fakat burada yaşı geriye çekme durumu bulunmuyor. Primler eksikse, tamamlanarak yine erken emeklilik sağlanıyor.

- Yedek subay olarak askerliğini yapanlar ise yedek subay okullarında geçen süreyi borçlanabiliyor.

- Yurt dışında çalışanlar, belli şartlarda, çalıştıkları süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor.

- Kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmasalar bile borçlanabiliyor.

- Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanabiliyor.

- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için geçirilen öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında.

- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanlar, normal staj sürelerini (en fazla 1 yıl) borçlanılabiliyor.

- Part-time olarak çalışanlar eksik süreleri (25/2/2011'den sonraki) borçlanabiliyor.

BUNLAR DA VAR

Borçlanma imkanı sunulan diğer bazı alanlar şöyle:

Grev ve lokavtta geçen süreler

Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreler

1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri

Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hesabına okuyan öğrencilerin başarılı eğitim süreleri.

Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler.

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