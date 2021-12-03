Toplu ödeme ile emekli olabilirsiniz! Emeklilik primini tamamlamak isteyenler dikkat: Rehber niteliğinde

Erken emekliliğin başlıca yollarından biri de borçlanma yapmak.

İşte borçlanma ile prim kazanmanın yolları:

- Kadınlar doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar her çocuk için 2 yıl kazanılıyor. Çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2.160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.