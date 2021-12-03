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TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları sorgulama: 2021 TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları sorgulama: 2021 TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi

TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ tarafından Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 toplam 202 adet konut için kura çekimi bugün başladı. Projeye başvuru yapan vatandaşlar heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Peki, TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...

TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ tarafından Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında kuralı satışa sunulan 2+1 nitelikli 73 adet konut ve 3+1 nitelikli 129 adet konut olmak üzere toplam 202 adet konut için kura çekimi bugün saat 11.00'de başladı. Hak sahibinin belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçları için araştırmalar sürüyor. Peki, TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

TOKİ ANKARA YAKACIK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekimi saat 11.00'de başladı. Hak sahipleri kura çekilişini TOKİ'nin Facebook, Twitter ve YouTube hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilecekler. Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçların TOKİ'nin resmi interet adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Kura sonuçları açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

TOKİ BAŞVURULARI NEREYE VE NE ZAMAN YAPILABİLİR?

TOKİ'nin tüm konut başvuruları ilgili bankaya, satış duyurularında ilan edilen süreler içerisinde yapılabilmektedir.

SATIN ALINAN KONUTLAR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

ALT GELİR PROJELERİNDEN SATIN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

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