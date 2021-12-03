Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Yılın son toplantısını yapacak olan Merkez Bankası PPK'nın aralık ayı faiz kararı merak ediliyor. Piyasayı yakından takip eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 16 Aralık Perşembe günü yapılacak. 16 Aralık saat 14.00'te faiz kararının açıklanması bekleniyor. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16'dan yüzde 15'e indirilmesine karar vermişti.

Aynı gün Merkez Bankası "2022 Yılı Para ve Kur Politikası" metnini açıklayacak. Bu metin, gelecek yıla ilişkin para ve kur politikalarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Böylece gelecek yılın finansal istikrar ile enflasyon raporları ve Para Politikası Kurulu toplantılarına ilişkin takvim de belirlenmiş olacak.