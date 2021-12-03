Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya bir müdahale daha
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.
Son haftalarda döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arka arkaya hamleleri geliyor.
"SATIM YÖNÜNDEN MÜDAHALE..."
Merkez Bankası'nın açıklaması şu şekilde: Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
NE OLMUŞTU?
1 Aralık 2021 günü Merkez Bankası'ndan 7 yıl sonra ilk müdahale gelmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın faizi de enflasyonu da indirmekte kararlı olduğunu açıklamasıyla dün akşam saatlerinde dolar 13,95 lira ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalandı.
MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ KURUNA MÜDAHALE
TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı.
Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
DÖVİZ KURLARINA KARŞI BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ
Merkez Bankası bir açıklama daha yaparak "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır." dedi.
ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan müdaheleye ilişkin "Merkez Bankası yasasında var. Müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi. Erdoğan asgari ücretle de ilgili "Asgari ücrette çok büyük bir artış olacak" dedi.
Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13,10 civarında değerleniyor.
Euro/TL ise 14,80 civarlarından işlem görüyor.
FAİZ MESAJI
Öte yandan Başkan Erdoğan, konuk olduğu yayında düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı.
Başkan Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3 Aralık engelli öğretmen atama sonuçları neden açıklanmadı? Engelli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanır?
- Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak?
- Seren Serengil son hali nasıl? Seren Serengil hastalığı neydi? Seren Serengil hastalığı tedavisi var mı?
- Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 5. tur eşleşmeleri! ZTK Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın rakipleri kimler?
- İstanbul’un 4 ilçesinde araba sahiplerinin kabusu oldu! Lastik hırsızı yakalandı
- TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları sorgulama: 2021 TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi
- Güldal Akşit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Akşit kim?
- Hosteslerin paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yolcuları indirdikten sonra öyle bir şey yapıyorlar ki...
- TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında?
- La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım neden yayınlanmadı? 2021 LCDP son 5 bölüm (final) ne zaman yayınlanacak?
- La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım izle! Netflix La Casa De Papel 5. sezon son 5 bölümde neler yaşandı?
- TÜİK açıkladı, yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022’de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri…