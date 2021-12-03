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Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya bir müdahale daha

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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Son dakika: Merkez Bankası’ndan piyasaya bir müdahale daha

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

Son haftalarda döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arka arkaya hamleleri geliyor.

"SATIM YÖNÜNDEN MÜDAHALE..."
Merkez Bankası'nın açıklaması şu şekilde: Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

NE OLMUŞTU?
1 Aralık 2021 günü Merkez Bankası'ndan 7 yıl sonra ilk müdahale gelmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın faizi de enflasyonu da indirmekte kararlı olduğunu açıklamasıyla dün akşam saatlerinde dolar 13,95 lira ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ KURUNA MÜDAHALE
TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı.

Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

DÖVİZ KURLARINA KARŞI BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ
Merkez Bankası bir açıklama daha yaparak "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır." dedi.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan müdaheleye ilişkin "Merkez Bankası yasasında var. Müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi. Erdoğan asgari ücretle de ilgili "Asgari ücrette çok büyük bir artış olacak" dedi.

Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13,10 civarında değerleniyor.

Euro/TL ise 14,80 civarlarından işlem görüyor.

FAİZ MESAJI
Öte yandan Başkan Erdoğan, konuk olduğu yayında düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı.

Başkan Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

Dövize ikinci müdahale DÖVİZE İKİNCİ MÜDAHALE

Merkez Bankası’ndan dövize müdahale MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZE MÜDAHALE

Merkez Bankası’ndan döviz kuruna müdahale MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ KURUNA MÜDAHALE

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