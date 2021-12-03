Ülkelerin performans endeksi açıklandı! Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ilk 20'de
Dünya Bankası’nın ülkelerin ulusal istatistik sistemlerinin performansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi açıklandı. Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ulusal alandaki istatistiklere de yansıdı. Türkiye "En İyi 20 Ülke" arasına girdi.
Dünya Bankası tarafından yapılan Performans Endeksi değerlendirmesi gerçekleri gözler önüne serdi.
Ülkelerin ulusal istatistik sistemlerinin performansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi'nde 174 ülke baz alındı.
Türkiye 84,6 SPI puanı ile ilk 20'ye girmeyi başardı.
TÜRKİYE İLK 20'DE
Ekonomist Kerem Alkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Bankası'nın ülkelerin ulusal istatistik sistemlerinin performansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi'nde, 178 ülke arasında Türkiye en iyi 'İlk 20'de. İstatistiklerimiz aralıksız uluslararası denetime tabidir." ifadelerine yer verdi.
4 FİRMA TÜRKİYE İÇİN REVİZEYE GİTTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyerek dünyadan pozitif ayrışma gösterirken, 2021 yılını çift haneyle kapatmanın sinyalini verdi. Bununla beraber 4 yabancı kurum, Goldman Sachs, OECD, Standard & Poor's (S&P) ve Fitch Ratings Türkiye büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizeye gitti.
Türkiye güçlü büyüme verisi sonrası ilk revize uluslararası dev kuruluş Goldman Sachs'tan geldi. Buna göre Goldman Sachs, Türkiye'nin 2021 için büyüme beklentisini %9,5'ten %10,5'e çıkardı.
OECD BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 9'A YÜKSELTTİ
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), eylülde yüzde 5,7 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,6'ya indirirken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 8,4'den yüzde 9'a revize etti.
OECD'nin "Kasım Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.
Raporda, küresel ekonomik görünüme yönelik ana riskin, mevcut enflasyon artışının daha uzun sürmesi ve beklentilerden daha fazla yükselmesi olduğu kaydedildi.
BÜYÜME TAHMİNİ 2022 İÇİN YÜZDE 4,5'TE SABİT TUTTU
OECD'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, Eylül'de 2021 için yüzde 5,7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6'ya indirildi. Büyüme tahmini 2022 için yüzde 4,5'te sabit tutulurken, 2023 için ise yüzde 3,2 olarak açıklandı.
Eylül'de bu yıl için yüzde 8,4 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, bugün yayımlanan raporda yüzde 9'a yükseltildi.
Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseltilirken, 2023 yılı için ise yüzde 3,9 büyüme tahmini yapıldı.
S&P, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin 2021 ve 2022 yılları için büyüme tahminlerini yükseltti.
Kredi derecelendirme kuruluşunun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Gelişen Piyasalar raporunda, Türkiye'nin 2021 yılı için ekonomik büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 9,8'e, 2022 yılı için büyüme tahmininin ise yüzde 0,4 artırılarak 3,7'ye revize edildiği kaydedildi.
Raporda, Rusya'nın bu yıl için ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan artırılarak 4,2'ye, 2022 yılı için ise 0,1 puan artırılarak 2,7'ye yükseltildiği bildirildi.
S&P'nin raporunda, Güney Afrika'nın 2021 için büyüme tahmininin 0,3 puan artırılarak 4,9'a, 2022 için 0,2 puan düşürülerek yüzde 2,4'e revize edildiği hatırlatılırken Polonya'nın 2021 için büyüme tahmininin 0,1 puan artırılarak 5,2'ye, 2022 için 0,3 düşürülerek yüzde 5 olarak revize edildiğine vurgu yapıldı.
Raporda, gelişen piyasalarda yüksek enflasyon ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin belirsizliklerin ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıdığının altı çizildi.
Öte yandan raporda, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Avrupa içerisindeki tüm gelişen piyasaların salgından çıkış sırasında anlamlı bir ekonomik büyüme kaydetmeyi başardığı bildirildi.
Gelişen piyasalarda ekonomik toparlanmanın henüz tamamlanmadığının da vurgulandığı raporda, bazı sektörlerin kapasitesinin altında performans sergilemesine rağmen, çoğu gelişen piyasa ekonomisinin 2022 yılında ortalamanın üzerinde bir büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.
BİR REVİZE DE FITCH'TEN GELDİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Fitch, açıklamasında eylül ayında yüzde 9.2 olarak duyurduğu 2021 yılı Türkiye büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 10,5'e çıkardı.
Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu BB- olarak teyit ederken görünümü "durağan"dan "negatif"e indirdi.
Fitch, ABD doları cinsinden kişi başına milli gelirin 2021 yılında 8 bin 500 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı. Raporda, Türkiye'de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 25'e ulaşacağı tahmin edildi.
OECD DE YÜKSELTMİŞTİ
OECD çarşamba günü yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini ara dönem raporunda yer alan tahminde açıklanan yüzde 8,4'ten yüzde 9'a çıkarmıştı. 2022 yılı için tahmin yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseltilirken, 2023 yılı için tahmin yüzde 3,9 seviyesinde oluşmuştu.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 7.4 BÜYÜDÜ
Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 oranında büyüme kaydetti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 azaldı.
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