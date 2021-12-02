Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Enflasyon rakamları ve 5 aylık fark açıklandı mı? 2021 TEFE, TÜFE rakamları...
Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve çalışan gözlerini enflasyon rakamlarına çevirdi. Bilindiği üzere maaşlara yapılacak zam oranını etkileyen etmenler arasında enflasyon rakamları yer alıyor. İşte, Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Enflasyon rakamları ve 5 aylık fark açıklandı mı? 2021 TEFE, TÜFE rakamları...
Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Enflasyon rakamları ve 5 aylık fark açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor ve bu kapsamda göre; gerek memur zam oranı gerekse emekli maaşı için enflasyon rakamları önemli etken oluyor. İşte, Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Enflasyon rakamları ve 5 aylık fark açıklandı mı? 2021 TEFE, TÜFE rakamları...
KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Kasım ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle ''Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt bulacak. Ekim enflasyon oranı 3 Aralık 2021 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.
EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NASILDI?
Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti.
TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 37,34, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 46,31 artış gösterdi. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,2 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,31, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 37,34, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,2 yükseldi.
Sanayinin 4 sektörünün ekimde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,25, imalatta yüzde 45,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 53,37, su temininde yüzde 32,4 artış olarak gerçekleşti.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,5, imalatta yüzde 5,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,61, su temininde yüzde 2,01 artış görüldü.
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