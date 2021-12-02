Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Enflasyon rakamları ve 5 aylık fark açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor ve bu kapsamda göre; gerek memur zam oranı gerekse emekli maaşı için enflasyon rakamları önemli etken oluyor. İşte, Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Enflasyon rakamları ve 5 aylık fark açıklandı mı? 2021 TEFE, TÜFE rakamları...

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Kasım ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle ''Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt bulacak. Ekim enflasyon oranı 3 Aralık 2021 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.