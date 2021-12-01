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Son dakika: Gözler yarına çevrildi! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan yatırımcılarla kritik toplantı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Son dakika: Gözler yarına çevrildi! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan yatırımcılarla kritik toplantı

Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapacak. Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, "Sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla bir toplantı yapacak. Spekülatif döviz kuruna da müdahalede bulunan Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, "Sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ KURUNA MÜDAHALE
TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı. Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

DÖVİZ KURLARINA KARŞI BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ
Merkez Bankası bir açıklama daha yaparak "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır." dedi.

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