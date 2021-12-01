Son dakika: Motorinin ardından bir indirim de benzine
Son dakika haberi... Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 9,09'dan, Ankara'da 9,17'den, İzmir'de ise 9,18'den satılacak. Dün de motorine 44 kuruş indirim gelmişti.
Motorinin ardından benzin fiyatlarına da indirim geldi.
EPGİS'ten yapılan açıklamada 2 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre başına 58 kuruşluk indirim gerçekleştiği duyuruldu.
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatı 9,09 TL seviyesine gerileyecek.
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